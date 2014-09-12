Постичь тайну древних людей

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Раушан ШУЛЕМБАЕВА
Его уникальное творение, выставленное на алматинском Арбате на суд широкой публики, вмиг стало сенсацией дня и привлекло огромное внимание. Парню с уважением пожимали руки, расспрашивали, как долго ему пришлось трудиться. Но в первую очередь всех удивляло и интересовало, как ему удалось повторить тот высокий художественный уровень, ту неповторимую тонкость и богатство восприя­тия мира наших далеких предков, благодаря которым Золотой воин покорил весь мир.

Точную копию величественного сакского юноши Кайрат изготовил вместе со своей женой на спонсорские средства, предоставленные управлением молодежной политики Алматы (а это более 700 тыс. тенге), и посвятил уникальную работу, как сказал сам мастер, любимой Родине – Казахстану.

– Патриотизм не рождается на пустом месте, а начинается с глубоких знаний отечественной истории и осмысления славных деяний минувших эпох, – уверен руководитель управления Санжар Бокаев. – Поэтому наше управление будет продолжать оказывать всяческую поддержку таким мастерам, как Кайрат и его жена, наглядно пропагандирующим древнее творчество, откуда идут истоки казахского народного прикладного искусства.

Познакомиться с Золотым человеком на алматинский Арбат пришли мальчишки из школы-лицея № 48. Они рассказали, что на уроках уже изу­чали историю сакского юноши из Иссыка и знают о нем все! Например о том, что знаменитый на весь мир сакский воин стал одним из самых популярных символов Казахстана. А его копии, изготовленные по заказам местных властей, установлены во многих городах страны, одна из них гордо венчает монумент Независимости на главной площади Алматы.

Один из ребят признался, что его заинтересовал рассказ учительницы о том, что надпись на одной из погребальных чаш из Иссыкского кургана до сих пор не расшифрована. И он мечтает ее прочитать, чтобы раскрыть заинтересовавшую его тайну древних людей.

Сам того не подозревая, ребенок выразил наше общее желание – возрождать историю, память о людях, которые ее творили. Ведь история незримой нитью связывает нас с минувшим, питает, как материнским молоком, накопленным многовековым опытом. И только освоив его, можно уверенно двигаться вперед.

Также важно, подчеркнул Санжар Бокаев, чтобы архитектурные памятники были включены в жизнь города, чтобы ими пользовались люди, чтобы по ним, "немым" свидетелям минувших лет, изучали историю. То есть "законсервировать время", как, к примеру, в Лондоне, где с удовольствием можно прогуляться по Бейкер-стрит, или в Москве пройтись по Петровке и Арбату.

Алматы также может гордиться своей многовековой историей – ученые доказали, что поселения здесь были еще в эпоху поздней бронзы, то есть около трех тысяч лет назад! Археологи вновь подтвердили это, раскопав 33 археологических объекта эпохи бронзы, найдя монеты, чеканенные в 1234 году на территории нынешнего Алматы. Государство каждый год отпускает средства на реставрационные и исследовательские работы. Остается пожелать, чтобы в список работ наряду, к примеру, с Верненской крепостью и сохранившимися деревянными казармами, конюшнями, построенными в 1854 году из тянь-шаньской ели на левом берегу Малой Алматинки, вошли и прекрасные произведения искусства советского времени. Ведь это тоже наша история.

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