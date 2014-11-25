Постигая мир через книгу

Так, в Казахстанском филиале МГУ им. М. Ломоносова состоялось заседание "круглого стола" на тему "Роль литературы в формировании межэтнической культуры". В его работе приняли участие депутаты Парламента РК, представители Ассамблеи народа Казахстана, известные писатели, публицисты, поэты, ученые, среди них – Дихан Камзабекулы, Несипбек Айтулы, Олег Дымов, Егор Каппель и другие. Модератор заседания – академик, заведующий кафедрой ЮНЕСКО по этнической и религиозной толерант­ности Евразийского национального университета им. Л. Гумилева Гадильбек Шалахметов, представив участников, предоставил слово поэту, члену Ассамблеи народа Казах­стана Олегу Дымову. По его мнению, в Казахстане уже сформирована база для развития духовных ценностей у молодежи.– Наш опыт очень ценен, казахстанская модель межэтнического, межнацио­нального согласия объединила людей, – отметил О. Дымов, подчеркнув необходимость подобных мероприятий, посвященных роли литературы в меж­этнических отношениях.– Человек – это то, что он читает, – резюмировал свое выступление депутат Ахмет Мурадов и поздравил Национальную академическую библиотеку с юбилеем.– Чтобы понять и познать богатейшую казахскую культуру, необходимо изучать государственный язык. А чтобы постичь душу казахского народа, нужно прочесть "Путь Абая", – считает депутат Мажилиса Парламента, член депутатской группы "Жаңа Қазақстан" Егор Каппель.Литература формирует мировоззрение человека, его отношение к окружающим, и только литература может помочь понять новый смысл нашей общей культуры, так как является объединяющим фактором разных культур, наций и народностей. Это особенно важно для Казахстана в контексте его многонационального состава – таково было однозначное мнение участников заседания.А в Национальной академической библиотеке состоялась презентация новой книги академика Кайрата Сака. Труд ученого "Алаш көсемсөзі: жер мәселесі" посвящен культурному наследию видных деятелей Алаша.Проректор ЕНУ им. Л. Гумилева Дихан Камзабекулы и писатель, историк-этнограф Койшыгара Салгараулы провели символическую церемонию презентации книги, пожелав ей верных читателей и "долголетия".– Два разных чувства у меня. Радость от осознания того, что такой необходимый труд настоящего патриота, интеллигента дошел до читателя. И сожаление, что подобные книги, материалы были недоступны для нас в прошлом столетии, – заметил К. Салгараулы.– Это первый том тематического многотомника. Через ценные архивные материалы, публикации периодики начала прошлого века я стремился раскрыть вопросы национальной самобытности, духовного возрождения, – сказал автор книги, отметив, что до конца года увидят свет еще два тома.– Труд Кайрата Сака направлен на пробуждение национального самосознания, – отметил известный общественный деятель, журналист Кенжеболат Жолдыбай.Научно обоснованный анализ трудов алашординцев, воспевавших свободу и независимость народа, газетные статьи на животрепещущие темы, датированные началом ХХ века и красноречиво рассказывающие о своем времени, исторические документы, содержащиеся в книге, – все это, несомненно, будет интересно журналистам, ученым, исследователям и всем неравнодушным к истории родного народа.Данная книга – настоящий кладезь уникальной информации об истории развития газеты "Қазақ", когда-то служившей рупором представителей интеллигенции не только Казахстана, но и Уфы, Ташкента и других городов, знаменитого журнала "Айқап" и других изданий – и это только малая часть содержания книги "Алаш көсемсөзі: жер мәселесі".