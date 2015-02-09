Постигая родную историю

Спектакль посетили Государственный секретарь РК Гульшара Абдыкаликова, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, депутаты Парламента, деятели культуры и искусства страны.
– Нынешний год знаменателен несколькими датами: это 20-летие Конституции, 20-летие Ассамблеи народа Казахстана, 70-летие Великой Победы и, конечно, 550-летие Казахского ханства. Запланировано проведение различных мероприятий как в столице, так и в регионах. Можно сказать, что премьера спектакля "Мечты Абылай-хана" дала своеобразный старт празднованию 550-летия Казахского ханства. Большую роль Абылай-хана в становлении казахской государственности всегда отмечает и Глава государства, подчеркивая, что победы хана Абылая были не только на "острие копья", но состоялись благодаря его мудрой дипломатии, – отметила Г. Абдыкаликова.
Госсекретарь подчеркнула важный воспитательный компонент спектакля, который особенно полезно будет увидеть молодежи.
Постановку по произведению писателя, драматурга Думана Рамазана осуществил режиссер, заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков. Отметим, что в декабре 2013 года зрители уже видели драму, тогда постановка была приурочена к 300-летию Абылай-хана. Накануне 550-летия Казахского ханства в спектакль были внесены изменения, зрителям предложен обновленный вариант исторической драмы.
– Не меняя основной темы – раскрыть образ Абылай-хана, мы постарались внести в спектакль новые линии, немного сократили продолжительность, – говорит режиссер Болат Узаков.
В частности, в прологе зрители совершают занимательный экскурс в историю казахского народа, "готовятся" к обстоятельному повествованию о хане Абылае. Любознательному сыну, которого сыграл юный Айбар Омирбек, отец (Мейрам Кайсанов) рассказывает о великом хане, жившем давно и сыгравшем большую роль в истории казахского народа.
Образ хана Абылая – мудрого, дальновидного политика, великолепного стратега и полководца, дипломата – с большим мастерством воплотил актер Куандык Кыстыкбаев. Вернувшийся из джунгарского плена Абылай-хан благодаря своему уму и политической мудрости проделывает большую работу, чтобы соединить разобщенные междоусобицами три жуза.
Интересные, умело выстроенные диалоги хана Абылая с китайским правителем Калдан Цереном, русским князем Иваном Ураковым, созвучный атмосфере и теме спектакля музыкальный ряд создали ощущение реальности происходящего, перенесли зрителей в давно минувшие времена. К слову, несмотря на серьезность постановки, в спектакле присутствуют удачно вплетенные в сюжет моменты «легкости», дарящие минуты улыбки. К примеру, гротескно изображено чинопоклонство, присущее представителям Поднебесной той эпохи. Называя своего правителя Калдан Церена (Жанкалдыбек Толенбаев) не иначе как солнцеподобным, они меняют даже тональность в голосе и преображаются внешне, стараясь показать величие одного и незначительность остальных.
После спектакля Гульшара Абдыкаликова выразила благодарность актерам и создателям спектакля "Мечты Абылай-хана", подчеркнув, что его постановка осуществлена в рамках исполнения поручения Главы государства по празднованию 550-летия Казахского ханства. Также она отметила ценный вклад коллектива театра им. К. Куанышбаева в духовно-культурную жизнь страны, и в целом роль театрального искусства в изучении истории, формировании чувства гордости за свою Родину, казахстанского патриотизма, углублении исторического сознания народа.