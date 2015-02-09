Постигая родную историю

Спектакль посетили Государственный сек­ретарь РК Гульшара Абдыкаликова, министр культуры и спорта Арыстанбек Мухамедиулы, депутаты Парламента, деятели культуры и искусства страны.– Нынешний год знаменателен несколькими датами: это 20-летие Конституции, 20-летие Ассамблеи народа Казахстана, 70-летие Великой Победы и, конечно, 550-летие Казахского ханства. Запланировано проведение различных мероприятий как в столице, так и в регионах. Можно сказать, что премьера спектакля "Мечты Абылай-хана" дала своеобразный старт празднованию 550-летия Казахского ханства. Большую роль Абылай-хана в становлении казахской государственности всегда отмечает и Глава государства, подчеркивая, что победы хана Абылая были не только на "острие копья", но состоялись благодаря его мудрой дипломатии, – отметила Г. Абдыкаликова.Госсекретарь подчеркнула важный воспитательный компонент спектакля, который особенно полезно будет увидеть молодежи.Постановку по произведению писателя, драматурга Думана Рамазана осуществил режиссер, заслуженный деятель Казахстана Болат Узаков. Отметим, что в декабре 2013 года зрители уже видели драму, тогда постановка была приурочена к 300-летию Абылай-хана. Накануне 550-летия Казахского ханства в спектакль были внесены изменения, зрителям предложен обновленный вариант исторической драмы.– Не меняя основной темы – раскрыть образ Абылай-хана, мы постарались внести в спектакль новые линии, немного сократили продолжительность, – говорит режиссер Болат Узаков.В частности, в прологе зрители совершают занимательный экскурс в историю казахского народа, "готовятся" к обстоятельному повествованию о хане Абылае. Любознательному сыну, которого сыграл юный Айбар Омирбек, отец (Мейрам Кайсанов) рассказывает о великом хане, жившем давно и сыгравшем большую роль в истории казахского народа.Образ хана Абылая – мудрого, дальновидного политика, великолепного стратега и полководца, дипломата – с большим мастерством воплотил актер Куандык Кыстыкбаев. Вернувшийся из джунгарского плена Абылай-хан благодаря своему уму и политической мудрости проделывает большую работу, чтобы соединить разобщенные междоусобицами три жуза.Интересные, умело выстроенные диалоги хана Абылая с китайским правителем Калдан Цереном, русским князем Иваном Ураковым, созвучный атмосфере и теме спектакля музыкальный ряд создали ощущение реальности происходящего, перенесли зрителей в давно минувшие времена. К слову, несмотря на серьезность постановки, в спектакле присутствуют удачно вплетенные в сюжет моменты «легкости», дарящие минуты улыбки. К примеру, гротескно изображено чинопоклонство, присущее представителям Поднебесной той эпохи. Называя своего правителя Калдан Церена (Жанкалдыбек Толенбаев) не иначе как солнцеподобным, они меняют даже тональность в голосе и преображаются внешне, стараясь показать величие одного и незначительность остальных.После спектакля Гульшара Абдыкаликова выразила благодарность актерам и создателям спектакля "Мечты Абылай-хана", подчеркнув, что его постановка осуществлена в рамках исполнения поручения Главы государства по празднованию 550-летия Казахского ханства. Также она отметила ценный вклад коллектива театра им. К. Куанышбаева в духовно-культурную жизнь страны, и в целом роль театрального искусства в изучении истории, формировании чувства гордости за свою Родину, казахстанского патриотизма, углублении исторического сознания народа.