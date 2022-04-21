Постковидные усилия

Во время пандемии усилия столичных врачей были направлены на лечение пациентов с COVID-19 и на борьбу с распространением коронавируса.

– Почти два года все здравоохранение Казахстана работало в авральном режиме. Возможно, коронавирус еще проявит себя, он до конца не побежден. Но сейчас, я считаю, нужно продолжить развитие кадровых ресурсов, чтобы качество оказываемой медпомощи на всех уровнях было улучшено. Также есть необходимость заняться медицинской инфраструктурой, – считает руководитель столичного управления здравоохранения Тимур Муратов.

Сейчас городские поликлиники и больницы укомплектованы врачами на 80%, имеется 140 вакантных мест, а нагрузка на врача ВОП составляет 1 604 человека. Ежегодно столица прирастает новыми жителями, которые нуж­даются в качественной врачебной помощи.

– За два прошедших года пандемии мы не имели возможность заниматься капремонтом зданий наших медицинских организаций. В данное время начали эту работу. Кроме того, в 2022 году запланировали открыть еще 10 врачебных амбулаторий. Две уже открыли, – добавил он.

Отметим, что с 2018 по 2021 год в столице было открыто 40 центров семейного здоровья и организаций ПМСП. Это стало ­возможным благодаря программе шаговой доступности сети ПМСП.

Как проинформировал спикер, на сегодня отремонтирован филиал одной из городских поликлиник, амбулатория «Достық», начался ремонт восьми городских поликлиник, а старейшая поликлиника № 1 находится на реконструкции.

Кроме того, началась модернизация медоборудования в больницах. Приобретено 54 единицы техники, в том числе 5 столичных поликлиник были оснащены компьютерными томогра­фами.

– Нынешний год объявлен Главой государства Годом детей. В планах – улучшение и дальнейшее развитие службы детства и родовспоможения. Каждый год в главном городе Казахстана рождаются более 30 тысяч детей. Такая статистика диктует необходимость расставлять приоритеты и своевременно реагировать. Поэтому в планах городского здравоохранения начать ремонт детских больниц и служб родовспоможения, – дополнил глава столичного здравоохранения.

В следующем году в столице появится новый родильный корпус на 250 коек. Он уже спроектирован.

Отметим, что в планах города – строительство Центра первичной медико-санитарной помощи в жилом массиве «Интернациональный» на 150 посещений в смену, нового амбулаторно-поликлинического комплекса в поселке Өндіріс на 250 посещений в смену. Проводится процедура выкупа здания для городской поликлиники № 3.