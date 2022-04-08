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Постковидный синдром: манипуляции и ложь – признак нового времени
Ян Юрьев

Мы пережили два года и два месяца пандемии. Хочется верить – окончательно. И будем теперь жить без масок, социальной дистанции и липовых новостей.

Сопричастность

Увы, последнему не суждено сбыться. Из всех страшных испытаний, напрямую не связанных со здоровьем людей, в эти два года мы дружно провалили испытание здравым смыслом. Количество откровенной глупос­ти и вранья от запертых в своих квартирах людей достигло максимального пика уже в первые недели карантина.

Причины появления фейков разобраны по полочкам. Прямо сейчас можно наблюдать, как фальшивые новости исполь­зуются в информационных войнах. Инструменты и методы их создания изучены и позволяют вычислять «авторский почерк» таких производителей новостей за несколько секунд. Впрочем, совершенствуются не только методички по созданию фейков. «Мастерство» авторов тоже дает о себе знать. Искренность и массовость со­циальных сетей позволяет добиваться главного – в этих странных, на первый взгляд, сообщениях люди находят главное для себя. И это главное – доверие.

Ведь посмотрите, не зря появился в Сети тренд на создание непрофессионального контента. Даже крупнейшие бренды, выделяющие на SMM огромные бюджеты, вынуждены заставлять своих операторов и фотографов работать в стиле мастеров телефонной съемки. И причины до смешного просты. Чем качественнее, киношнее картинка, тем меньше ей доверяет пользователь. Люди привыкли, что условный Голливуд – это тонны макияжа, ретуши, компьютерной обработки. Другими словами – фальши. А когда человек включает телефон и начинает говорить, не думая особо, как он выглядит, какие бренды при этом попадут в кадр, и вообще, что о нем подумают, невольно возникает мысль: значит, значение слов важнее, чем форма, в которой они поданы.

Так возникает сопричастность к происходящему. Особенно, если такой репортаж идет с места событий. Никаких творческих изысков, отвлекающих от сути происходящего: дронов, кранов, пролеток, проездок, наездов и отъездов. Только камера от первого лица, как будто ты на месте событий сам. Понятное дело, такие кадры и в эфир идут быстрее, ведь не требуется последующей обработки и монтажа. И оперативность тоже идет в зачет.

Снимайте деньги со сберегательной кассы!

Но, к слову, работают и старые фокусы. Посмотрите на структуру одной из самых громких рассылок, разлетевшейся по смартфонам в последнее время. Да так разлетевшейся, что Национальному банку пришлось выступать с опровержением. Давайте разбирать ключевые детали.

В первую очередь следует обратить внимание на броский заголовок «Срочно снимайте все деньги с депозитов!». Понятное дело, такая тема может оставить равнодушными только тех, у кого одни кредиты. Злободневность, конечно, и традиционной прессе свойственна. Но есть детали.

В первую очередь это попытка выстроить доверительные отношения. Пресса на такое не способна. Признаться, здесь и с простым человеческим языком сложности бывают. О каких тут отношениях может идти речь?! А в рассылке с «банковскими новостями» сразу все максимально по-братски: «Ассалаумагалейкум, жигиттер!» Ну как здесь не прислушаться? И дальше сразу с места в карьер, без раскачки и долгих вступлений: «У кого есть средства на депозите, советую срочно снять». Это тоже не в духе официальных сообщений, где приходится порой продираться сквозь целые абзацы в поисках главной мысли.

Дальше еще одна уловка, которая позволяет подобным рассылкам становиться вирусными. Помните «письма счастья» из пионерского прошлого? «Перепишите это письмо девять раз и разошлите всем, кто вам дорог». Сейчас ничего в механике распрост­ранения не изменилось: «Закупите продукты по старым ценам. Скоро будет сокращение по всей стране. Предупредите всех своих близких». Обратите внимание – обязательно всех близких. Всех, без исключения. Сокращение чего будет – вообще непонятно. Но звучит угрожающе!

Зачем пугают девальвацией – догадаться несложно. И так все не очень стабильно. А теперь представьте, на фоне волны фейков про обвал тенге, дефицит сахара и прочие радости все бросаются скупать доллары, снимать деньги со счетов и мешками таскать сахар из магазинов.

Вероятность кризиса при таких действиях возрастает в разы. Такой дефолт – это как Воронья слободка в «12 стульях», которая была обречена. Она не могла не сгореть. И действительно запылала, подожженная сразу с шести концов.

Опровержение банка – ровная противоположность. В ней нет, конечно, явных признаков монтажа, грима и спецэффектов. Но и с формулировками типа «мы предпринимаем действия по поддержке финансовой стабильности, а Правительство реализует комплекс антикризисных мер» не только в WhatsApp-рассылку, даже в скучные новости попасть сложно.

День не до смеха

Пережили мы не только карантин, но и 1 апреля. Единственный день в году, когда люди критически оценивают все, что находят в Интернете, прежде чем принять это за истину.

И едва не пропустили довольно новый праздник. Вероятно, он не случайно празднуется сразу пос­ле Дня дураков. День проверки фактов отмечается 2 апреля. Это ежегодный праздник и сплоченный призыв к проверке большого количества фактов в разных сферах человеческой деятельности и повседневной жизни.

Обилие фейковых новостей делает жизнь простого пользователя информацией невыносимо сложной. Как проверить факты в непростую цифровую эпоху, которую довольно емко и обидно называют инфодемией по аналогии с пандемией?

Понятие «фактчекинг» пришло в новые медиа из традиционной журналистики. Главное оружие в борьбе с фейками – это сомнение и критическое мышление. В первую очередь это позволит отделить ошибки от намеренного искажения фактов, а домыслы – от манипуляций.

Правило номер один: ищите первоисточник или подтверждение информации из нескольких независимых источников. И самый лучший источник – не просто независимый, но и неодушевленный. Например, онлайн-веб-камера. Она покажет все как есть. Без красивых речевых оборотов, дружеских обращений и ссылок на «достоверные источники».

Учиться распознавать фейки – сложная наука, особенно если за ними стоит целенаправленный умысел ввести людей в заблуж­дение и манипулировать.

В таком случае можно использовать несложную схему проверки любой новости. Одно совпадение еще не повод списывать новость в утиль. Но несколько – уже повод засомневаться.

Что такое фейк:

• Броский заголовок

• Сомнительный источник

• Новости с опозданием

• Ложные фото и видео

• Ошибки в тексте

• Излишняя эмоциональность

Важно помнить, что часто люди сами поддерживают истерию, не пытаясь разобраться в ситуации, раскручивая маховик «горячей» новости.

И здесь на арену выходят законодательные поправки. Причем это проблема не только для Казахстана или ближайших соседей. Борьба с фейками – головная боль многих правительств. Но только в наших широтах, пожалуй, за фальшивые новости можно получить реальный и длительный срок. У наших северных соседей – полновесные 15 лет, если в фейковой рассылке упоминаются военные…

Учимся сами

К счастью, в Сети много не только фальшивых данных, но и инструментов по их определению.

Findexif.com – бесплатный сервис, который определит, когда было сделано фото, каким устройством, параметры изображения, иногда можно определить и место съемки.

FotoForensics – сайт, который может найти «дорисованные» или вставленные в фотографию при редактировании фрагменты. Пос­ле обработки программа выдает снимок, где измененные области будут выделяться на фоне других.

Помимо определения ненастоя­щих фотографий также важно проверить личность человека, который распространяет информацию.

Pipl.com – предназначен для поиска «интернет-следов» пользователя, помогает его идентифицировать и найти фотографии. Программа производит поиск во всех социальных сетях – для этого нужно ввести имя и фамилию латиницей. Особенность сервиса в том, что поиск происходит в скрытом Интернете, который игнорируется обычными системами. Сервис также позволяет установить фейковые аккаунты.

Что обсуждают и проверяют в Казахстане

В нашей стране несколько ресурсов, посвятивших себя поиску истины, точнее – опровержению фейковых новостей.

Ключевых два: stopfake.kz и factcheck.kz.

Чтобы понять, с каким объемом «странных новостей» работают эти ресурсы, обратимся к главным заголовкам, с которыми сталкиваются редакции в поис­ках истины. Заметим, что откровенного бреда стало меньше. Возможно, в том числе и по причине ухода с информационного поля блогеров, считавших, что распространение фальшивых новостей на злобу дня – это крутая сатира. Так могло быть, если бы люди не принимали эту сатиру за реальность и не транс­лировали такие новости под видом настоящих. Нет их вины в том, что реальность преподносит куда более абсурдные заголовки. Как минимум теперь их не нужно опровергать.

А вот с чем приходится работать. Пробежимся по актуальному на сегодняшний день. Перед заголовком вы можете видеть вердикт фактчекеров:

Манипуляция: «Pfizer выпус­тил огромный список побочных эффектов от вакцины против COVID-19», «В Минобороны объяс­нили передвижение российской техники в Костанайской области».

Бездоказательно: «В ноябре мир ждет новый локдаун».

Фейк: «Основатель Всемирного экономического форума заразился особо опасным тройным COVID-19».

Ложь и манипуляция: «Аутизм можно вылечить специальным массажем».

Фейк: «ВОЗ планирует захватить власть во всем мире 1 мая 2022 года».

Манипуляция: «6 мая 2022 года метеорит размером с египетскую пирамиду врежется в Землю».

Фейк: «Активированный уголь, чеснок и куркума выводят вакцину из организма».

Последняя «новость» заслуживает особого внимания. Напомним, что с момента начала пандемии прошло два года и два месяца. Кажется, совсем еще недавно мы пили чесночный настой и гонялись за имбирем и солью розового озера в поисках панацеи от ковида. И что теперь? Новая тема. Нет необходимости гнать волну глупостей про вакцину. Теперь нужно говорить о том, как ее вывести из организма!

В социальных сетях противники вакцинации советуют людям, «вынужденно привитым от СOVID-19», провести детоксикацию организма. По словам авторов, компоненты препарата можно вывести с помощью активированного угля, чеснока, пробиотиков, ирландского морского мха и инфракрасной сауны. Это сообщение содержит антинаучные утверждения, утверждает stopfake.kz.

В список продуктов для «детоксикации от вакцин» попали также мед, корица, кинза, имбирь и некоторые БАДы.

Борцы с вакцинами не сдаются даже сейчас. Война продолжается. Информационная – в том числе.

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