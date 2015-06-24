Посторонние здесь не ходят

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Ольга ЗОЛОТЫХ, Мангистауская область
В Актау сегодня функ­ционируют три пляжа, не считая городских. Но в черте города мало кто решится купаться, разве что экстремалы, так как здесь очень каменистое дно, да и пляжи здесь не блещут чистотой и ухоженностью. Совсем иначе дело обстоит с местами для водных процедур на свежем воздухе за городом. Все они песчаные, а частные еще и довольно чистые, поэтому отдыхающим не приходится лежать среди окурков, разбитых бутылок из-под пива и арбузных корок. Да и шанс пораниться о стекло при входе в воду минимален.
С открытием купального сезона новость о том, что один из частных пляжей сделал платный вход, разлетелась по всем городским сайтам и соцсетям. Возмущению жителей не было предела. Дело в том, что на открытом несколько лет назад пляже «Нур Плаза» установили таксу – 500 тенге с человека. Как объяснили в администрации пляжа, отдыхающие не платят за вход. В эту сумму входит плата за лежаки под навесом и зонтами, за туалеты, раздевалки, душ, детскую, футбольную и волейбольные площадки, услуги по уборке мусора. Но актаусцы все равно возмущены: почему эти услуги им навязывают?
– У меня большая семья, взрослые дети, и я посчитал, что для того, чтобы зайти на этот пляж, должен буду выложить более трех тысяч, а если ко мне приедут гости, то и все десять. Так мне проще на базу отдыха поехать. Почему я должен платить за то, что мне не нужно? Я не хочу лежать под навесом, мне вполне хватает большого полотенца, раздевалкой и душем я не воспользуюсь, а туалет может быть просто платным. Получается, что я заплачу 500 тенге просто так, за то, чтобы полежать не песочке? А как же свободный доступ к морю любому человеку? – возмущен горожанин Александр Рудаков.
Более того, посетителям пляжа нужно будет заплатить за парковку автомашины, аренду стола, напитки и еду (в некоторые зоны этого пляжа ее нельзя приносить с собой).
К возмущениям горожан прислушались в городской прокуратуре. Прокурор Актау Талгат Алибаев отметил, что доступ к морю ограничивать нельзя.
– Каждый гражданин имеет право свободного доступа в места общего пользования, к ним относятся и водоемы, это конституционное право любого гражданина. Те бизнесмены, которые взяли в аренду земельный участок для организации пляжей, естественно, обеспечивают определенные стандарты для отдыха. К примеру, душевые кабинки, раздевалки, туалеты, беседки, зонты, шезлонги... Если отдыхающий пожелал взять у них в аренду или напрокат шезлонг, зонт, захотел воспользоваться услугами экспресс-питания, за это они, конечно, должны брать плату. Но горожане вправе выбирать, где им отдыхать, с условиями или без них, пользоваться или отказаться от предоставляемых услуг. Со своей стороны мы внесли прокурорское предостережение в адрес владельцев пляжей, чтобы они не ущемляли права граждан и четко понимали, что есть понятие свободного доступа к морю, – подчеркнул прокурор города.
Кроме того, он добавил, что прибрежную зону никому в частную собственность передавать не имеют права, только лишь на правах аренды. И поэтому предприниматели обязаны заниматься очисткой, благоустройством, соблюдением норм безопасности на всех арендуемых территориях прибрежной зоны. И должны нести ответственность за свою деятельность.
– Граждане имеют право беспрепятственного доступа на пляжи, к морю, и никто их в этом не может ограничить. А любые вводимые ограничения должны быть законодательно обоснованы и лишь в той мере, где в этом есть необходимость, – подчеркнул Т. Алибаев.
Но прокурор говорит одно, а администрация пляжа так и продолжает взимать по 500 тенге с каждого посетителя.
– Недавно я шел вдоль моря от одного пляжа к другому. На участке «Нур Плазы» ко мне подбежал парень с рацией и сказал, что здесь ходить нельзя, если же хочешь пройти, то нужно заплатить 500 тенге. А прокурор говорит, что доступ к морю бесплатный. Кто из них прав? – возмущен Нурлан Окуов, житель города Актау.
На днях в адрес прокуратуры города Актау снова поступила жалоба от жителей. Они пишут, что, несмотря на все заверения местных чиновников и представителей прокуратуры о том, что доступ к морю для каждого человека должен быть свободным, находятся предприниматели, решающиеся обойти закон.
Так, территория кафе «Амфибия» проходит вдоль берега, на котором расположен единственный в Актау морской пирс. Естественно, что многие, начиная от туристов, молодоженов и заканчивая просто прохожими, стремятся посетить это место. А когда в один из вечеров сюда пришли игроки «Ночного дозора», перед ними просто захлопнули ворота.
– Администрация сказала, что не запустит нас, поскольку это частная собственность, и мы якобы мешаем клиентам. В нашу же задачу входило пройти с фонариком на пирс, найти заветный код и удалиться. Ни о каком шуме речь не шла. Мы долго убеждали сотрудников кафе в том, что они не правы, приводили в пример слова прокурора города, – все бесполезно. Словесная полемика едва не закончилась потасовкой с охраной, – рассказывает Инна Абилова, участница игры.
В прошлые годы люди были недовольны тем, что на пляже «Достар» также взимают эксплуатационный сбор по 200 тенге с каждого человека. Но тогда после проверки прокуратуры выяснилось, что «Достар» зарегистрирован как база отдыха, а потому имеет право брать плату за вход.
Еще один пляж – «Манила» – вообще не берет плату за вход, услуги оплачиваются отдельно, причем цены на них гораздо ниже, чем на других пляжах.
Есть у горожан и бесплатная альтернатива – это так называемый Солдатский пляж. Дно здесь также песчаное, но грязное, как и песок. Зато за отдых здесь не возьмут ни копейки. Для машин сюда въезд запрещен, для этого установлены металлические колышки. Но есть огромный минус – на пляже нет спасателей и медиков.
Еще один пляж «Маракеш» откроется в Актау в начале июля. Его администрация уверяет, что вход будет бесплатным, а услуги – платные. И это правильно. Ведь каждый человек вправе выбрать то, что он хочет, и не платить за то, чем он не желает пользоваться.

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