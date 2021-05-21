Посторонним вход воспрещен

Ближайшая к дому школа-гимназия № 47 имени Т. Тажибаева мою произвольную проверку на бдительность выдержала в полной мере. Стоило переступить порог учебного заведения, как дальнейшее движение тут же перекрыла вахтер, поинтересовавшись, кто я и зачем, собственно, пришла в школу. После стандартной процедуры проверки документов последовала запись в журнал регистрации. Только после этого я смогла встретиться с директором школы Жамилей Оспановой.

Жамиля Смаиловна рассказала, что первые видеокамеры в школе поставили лет десять назад. Со временем появились более современные устройства, которые за несколько последних лет также успели морально устареть, учитывая, как стремительно развивается этот сегмент. Только во дворе школы установлено 11 видеокамер, включая панорамные на 360 градусов, позволяющие держать под контролем всю территорию. Кроме того, во дворе школы дежурство несут педагоги, контролируя ситуацию.

Основная масса школьников сейчас обучается дистанционно, так что скопления детей нет. Школу посещают только ученики старших классов и четвероклассники. Они приходят по графику, дежурный их впускает, измеряя температуру.

– Если даже просто во двор школы заходит посторонний, он сразу попадает в объектив видеокамеры, – рассказывает Жамиля Оспанова. – В школе на входе постоянно дежурит вахтер. В первой половине дня это один сотрудник, а во второй – другой. Даже родителей сейчас мы не запускаем в школу. Ночью в здании вахту несет сторож.

Конечно, столь пристально контролируют доступ посторонних граждан в школу не везде. На днях мои коллеги, работающие на одном из центральных каналов, вооружились скрытой камерой и абсолютно беспрепятственно зашли в школу, расположенную на окраине города. Более того, поднялись на второй этаж, неоднократно попав в поле зрения камер видеонаб­людения. При этом никто из персонала не обратил внимания на прогуливающихся по школе незнакомых людей.

Журналисты, убедившись, что «чужие» здесь ходят, вышли из здания, решив зайти повторно уже официально. Вот тут-то и выяснилось, что «посторонним вход строго воспрещен!».

Руководитель Шымкентского городского управления образования Жанат Тажиева утверждает, что все 760 образовательных учреждений города стопроцентно охвачены системой видеонаблюдения. Сейчас здесь озабочены тем, чтобы повысить уровень безопасности детей и сотрудников в школах, детских садах и колледжах.

– То, что случилось в Казани, просто не укладывается в голове, – говорит Жанат Тажиева. – Задолго до этого кровавого события мы озаботились укреплением безопасности в учреж­дениях образования, прошла серия проверок по всем школам и детским садам, выявлены слабые места в системе безопасности. Мы как будто почувствовали, что угроза только усиливается. Сейчас, когда получено разрешение на установку новейшего оборудования и из бюджета города выделены средства на техническое оснащение, есть возможность оборудовать все школы системой распознавания лиц, установить камеры видеонаблюдения, интегрированные с подразделениями оперативного управления органов внутренних дел, средства оповещения персонала и посетителей.

Городское управление образования уже объявило конкурс государственных закупок на дополнительную установку камер видеонаблюдения, обеспечение всех учреждений тревожными кнопками. Многофункциональная, мегапиксельная система обеспечена мощным сервером, позволяющим увеличить масштаб просмотра объектов.

Также для наблюдения за фойе школы в новом учебном году будут размещены турникеты с распознаванием лиц учащихся, родителей и других посетителей. Автоматическое сканирование определяет тип и отпечатки пальцев не менее 5 тыс. человек. Данные хранятся в базе в течение 2 лет. Родители смогут отслеживать прибытие и выход своего ребенка с территории школы посредством sms-сообщения.

Школа-гимназия № 47 имени Т. Тажибаева также подала заявку на установку системы видеонаблюдения последнего поколения. Жамиля Оспанова надеется, что уже к новому учебному году она будет смонтирована и заработает, обеспечив полную уверенность в безопасности школы.

В Шымкенте сейчас 760 образовательных учреждений. Для их оснащения системами видеонаб­людения последнего поколения из городской казны выделено 545 млн 950 тыс. тенге. Еще 150 млн 300 тыс. тенге предусмотрено на установку турникетов, которые есть пока только в трех десятках городских школ.

– Во всех учреждениях образования хотим поставить тревожные кнопки, точно так же интегрированные с системой правоохранительных органов, чтобы сигнал тревоги мгновенно можно было донести до всех, кто находится в помещении, – говорит Жанат Тажиева. – До конца года решим вопрос передачи на аутсорсинг специализированным учреждениям услуг по обеспечению дежурств на входе в школу, а также ночной охраны. Еще раз проведем инспекцию ограждения школ. Этот вопрос сейчас актуален для частных учреждений образования, поскольку все государственные по всему периметру территории имеют ограждение. Этим мы занимались на протяжении ряда лет. У нас в городе 447 частных детских садов, 35 частных школ и 19 частных колледжей. Там тоже занимаются наши дети, и мы в ответе за их безопасность.