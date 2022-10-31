Постоялец изнасиловал работницу гостиницы в Талдыкоргане

Насильника 53-летней женщины задержали полицейские Жетысуской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Полицейским Жетысуской области удалось задержать ранее судимого мужчину, разыскиваемого по подозрению в изнасиловании 53-летней работницы одной из гостиниц Талдыкоргана. Подозреваемого задержали в Алматы, доставили по месту преступления и поместили под стражу.

Заявление от пострадавшей поступило в городскую полицию 28 октября. Работницу местной гостиницы изнасиловал неизвестный мужчина, проживавший в одном из номеров.

Подозреваемым оказался 35-летний житель Алакольского района, выяснить это полицейским удалось по установленным в гостинице камерам видеонаблюдения.

«Подозреваемый ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений и отбывал наказание в пенитенциарных учреждениях. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено местонахождение разыскиваемого, который скрывался на территории Алматы. В настоящее время он доставлен в Талдыкорган и помещен под стражу», – сообщили в городской полиции.

Проводится расследование по уголовным статьям «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера». Мужчину также проверят на причастность к другим преступлениям.