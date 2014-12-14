В мире
Постпред Грузии в НАТО ушел в отставку
Марат Манаспаев
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял отставку постоянного представителя Грузии в НАТО Левана Долидзе, сообщает администрация главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Росбалт.
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О решении уйти в отставку Долидзе заявил в начале ноября, после того, как партия "Свободные демократы", членом которой является его брат — депутат парламента Виктор Долидзе, — вышла из состава правящей коалиции "Грузинская мечта". Тогда он заявил, что покинет пост после нескольких важных запланированных встреч.

По данным администрации президента Грузии, Долидзе покинет свой пост 26 января.

В МИД Грузии заявили в пятницу, что на пост нового постпреда в НАТО рассматриваются несколько кандидатур, однако окончательное решение о том, кто займет эту должность, пока не принято.

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