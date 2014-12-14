Постпред Грузии в НАТО ушел в отставку

О решении уйти в отставку Долидзе заявил в начале ноября, после того, как партия "Свободные демократы", членом которой является его брат — депутат парламента Виктор Долидзе, — вышла из состава правящей коалиции "Грузинская мечта". Тогда он заявил, что покинет пост после нескольких важных запланированных встреч.По данным администрации президента Грузии, Долидзе покинет свой пост 26 января.В МИД Грузии заявили в пятницу, что на пост нового постпреда в НАТО рассматриваются несколько кандидатур, однако окончательное решение о том, кто займет эту должность, пока не принято.