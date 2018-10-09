Пострадал не только Kundelik.kz – Сагадиев прокомментировал атаку хакеров на сайт
Инга Селезнева
На АО "Национальные информационные технологии" (НИТ) была совершена атака хакеров, в связи с чем пострадал не только сайт электронного дневника Kundelik.kz, но и другие государственные сайты. Об этом в кулуарах после заседания Правительства сообщил министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Была атака на НИТ, в результате пострадал, естественно, и "Кунделик". Атака продолжалась несколько дней. На самом деле нюансов не знаю, это более информационная часть. Система "Кунделик" находится в периметре НИТ, она внутри", – сказал Сагадиев.
Он отметил, что атака была совершена в целом на весь периметр НИТ.
"В результате не работал не только "Кунделик", но также многие службы электронного правительства. Но это не значит, что они были разрушены. Просто они не могли какое-то время функционировать. Я не специалист, но думаю, что если поставить соответствующие щиты, все встанет на свои места", – заключил министр.