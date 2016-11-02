​«Пострадали» для дела

Состязались четыре команды, а в качестве «пациентов» выступили сотрудники Красного Полумесяца и волонтеры, которые «получили» травмы разной степени тяжести. Участники FAT 2016 накладывали «пострадавшим» гипс, обрабатывали им «раны», перевязкой жгута останавливали кровотечение.

– Главная цель соревнований – формирование у бизнеса сознательного и ответственного отношения к вопросам личной и общественной безопасности, – отметила гендиректор этого общества Елена Ким. – FAT – это площадка, на которой команды отрабатывают свои знания и навыки по оказанию доврачебной помощи на практике.

Соревнования приурочили к Международному дню по уменьшению опасности стихийных бедствий.