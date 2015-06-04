Пострадавшие от Travelsystem туристы смогут вернуть свои деньги

Казахстанские туристы, пострадавшие от туристической компании Tengri Travelsystem, смогут вернуть потраченные деньги. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с участием представителей госорганов, а также туристических компаний, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
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Как известно, в Турции более 700 казахстанских туристов выселяют из гостиницы по причине неоплаты со стороны туркомпании Travelsystem. Общее число пострадавших может доходить до 11 тысяч человек.
По словам депутата Мажилиса Парламента РК, председателя правления РОО "Национальная лига потребителей" Светланы Романовской, выход из сложившейся ситуации есть.
"Во-первых, у этой туркомпании есть страховка, конечно, она не покрывает всех сделанных затрат. У каждого турагента есть страховка. Мы точно не знаем, где страховалась эта компания. Мы выставили у себя на сайте список людей, чьи отели неоплачены, и их всех вывезет Air Astana, которая заявила, что она будет вывозить своих потребителей из Алматы до 18-го числа, из Астаны до 19-го числа", – заключила депутат.
По ее словам, Национальная лига потребителей будет настаивать на том, чтобы Air Astana как национальный перевозчик выполнила все свои обязательства до октября.
"Кроме того, тем людям, которые есть в этих списках (если вас нет в списке, значит все в порядке), если даже они полетят, их отель заставит заплатить повторно. Если такой вопрос возникнет, надо с заявлением обратиться непосредственно к туроператору, к турагенту, показать свой ваучер, договор, необходим фискальный чек. Исходя из этого, туристкая компания направит в страховую компанию, с которой заключила договор. Тем самым можно будет без суда получить свои деньги", – пояснила Романовская.
"Сейчас мы настаиваем на том, чтобы туроператоры возмещали те деньги, которые были потрачены людьми. Они хотели иметь деньги, вели риски, но нужно понимать степень ответственности", – добавила депутат.