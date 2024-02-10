Пострадавшие от землетрясения граждане Турции не хотят переезжать из казахских юрт

Казахстан отправил в Турцию около 200 юрт, деньги на покупку которых собирали граждане, передает Kazpravda.kz

Фото: Twitter/@ilmfeed

Жители турецкой провинции Кахраманмараш, проживающие в юртах, отправленных казахстанцами после разрушительного землетрясения в феврале 2023 года, не хотят оттуда переезжать в контейнерные дома. Об этом заявил губернатор провинции, сообщает az_front.

«Мы все шатры и палатки убрали, но ваши юрты так и не смогли разобрать. Люди очень довольны ими. Они не хотят переезжать в контейнерные дома», - добавил он.

6 февраля 2023 года с интервалом в девять часов на юго-востоке Турции произошли два мощных землетрясения. В результате катастрофы в Турции погибло свыше 50 500 человек, в Сирии – 8 476 человек, ещё десятки тысяч пострадали.

Казахстан отправил в Турцию около 200 юрт, деньги на покупку которых собирали граждане.