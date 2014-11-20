Пострадавшие при взрыве в Алматы студенты переведены в общую палату
Ксения Воронина
Студентов Колледжа моды и дизайна в Алматы, получивших тяжкие ранения от взрыва гранаты, перевели в общую палату. Их состояние медики оценивают как среднетяжелое, передает Kazpravda.kz со ссылкой на BNews.kz.
С момента трагедии прошло четыре дня. Все это время медики работали круглосуточно, в экстренном режиме. Как сообщила начальник управления здравоохранения Алматы Жанат Касымжанова, одна из комиссий от управления здравоохранения была сформирована из лучших врачей Алматы, помощь пострадавшим оказывали НИИ города.
"Два пациента сами перешли в 5-ю городскую больницу с последствиями взрывной волны со снижением слуха. Один обратился в 7-ю клиническую больницу, выписан под амбулаторное наблюдение. Пятеро были крайне тяжелые. Хирурги провели порядка 10 сложнейших операций с извлечением осколков и обработкой ран. Сейчас в реанимации БСМП находятся трое пациентов, один из них будет переведен в нейрохирургическое отделение, его состояние тяжелое, но стабильное. На сегодня в реанимации останутся двое", – пояснила Касымжанова.
Напомним, что трагедия произошла утром 17 ноября. Во время взрыва гранаты на уроке НВП погибла 16-летняя студентка. Еще 12 учеников получили ранения различной степени тяжести.
Преподаватель НВП Габит Караболаев постановлением суда взят под стражу на 2 месяца заключения. В отношении него возбуждено 2 уголовных дела по статьям 101 ч. 1 УК РК – "Причинение смерти по неосторожности", 251 ч. 1 УК РК – "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".