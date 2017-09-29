Общество
Пострадавшие в Турции казахстанцы отказались лететь в Астану
Казахстанцы, пострадавшие в дорожно-транспортном происшествии в Турции, отказались от услуг санавиации. Об этом рассказал директор Республиканского центра санитарной авиации Министерства здравоохранения Нуржан Отарбаев на брифинге в СЦК, передает Кazpravda.kz.

"Перед вылетом поступило заявление в адрес Министерства здравоохранения о том, что пациенты отказываются от специального медицинского борта, вылететь этим бортом в Казахстан", - заявил Отарбаев 

При этом он отметил, что отказ от вылета - это их конституционное право граждан. Глава санавиации сообщил, что в заявлении казахстанцы указали, что они отказываются от транспортировки из-за того, что министерство отказало в транспортировке четвертого пассажира.

Ранее сообщалось, что самолет с тремя пострадавшими в ДТП в Турции казахстанцами должен прибыть в Астану 29 сентября.

"Государство пошло на беспрецендентные меры, чтобы вернуть наших граждан из Антальи. Для этого сейчас направляется борт санитарной авиации, который ориентировочно должен прибыть к 12 часам по местному времени. Данный самолет рассчитан на три лежачих места. Это впервые в истории Казахстана, когда мы эвакуируем из дальнего зарубежья одновременно трех пациентов. Риски, конечно, есть, но это непростой борт, он полностью оснащен. На борту реанимационная бригада, находятся медики. Один рейс этого борта стоит не меньше 50 тысяч долларов", – сказал вице-министр здравоохранения Алексей Цой во время пресс-конференции, посвященной вопросам вакцинации.

При этом он отметил, что возмещение государством затрат на санитарную авиацию производится, когда пациент находится в критическом состоянии.

Он подчеркнул, что вся медицинская помощь, которая нужна пострадавшим, будет оказана в полном объеме.

"Мы привозим их в Астану, ключевой институт здесь, НИИ травматологии и ортопедии. Будет требоваться консультация Национального нейрохирургического центра, где самые высокие технологии. Для нас самое важное – сохранить здоровье этих детей. Поэтому мы эвакуируем их именно в Астану, чтобы оказать самую квалифицированную помощь. Все это будет делаться в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи", – сообщил Цой.

В свою очередь, по четвертой пострадавшей представитель Минздрава проинформировал, что "она может без сопровождения медработника вылетать рейсовым самолетом", так как показаний в санитарной эвакуации нет.



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