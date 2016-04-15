Пострадавших от действий мошенницы ищут полицейские Астаны
Ксения Воронина
Полицейские разыскивают людей, пострадавших от действий Гульшат Садвокасовой, обвиняющейся в мошенничестве, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
"Департаментом внутренних дел Астаны проводится досудебное расследование в отношении Гульшат Садвокасовой, 1983 года рождения, которая, являясь региональным директором туристической компании, в период работы с 2013 по 2014 годы присвоила денежные средства компании в сумме 31 756 347 тенге.
Кроме того, Садвокасова, являясь работником ИП BARAKAT GM, злоупотребляя доверием, с мая 2015 года по март текущего года, под предлогом оказания туристических услуг и приобретения авиабилетов по различным внутренним и международным направлениям, похитила денежные средства жителей столицы", – сообщили полицейские.
В этой связи ДВД Астаны просит пострадавших от действий Гульшат Садвокасовой, а также лиц, которым известны какие-либо обстоятельства по расследуемому уголовному делу, обратиться в столичный департамент внутренних дел по адресу: ул. Бейбітшілік, 19, каб. 338 либо по тел.: 71-62-13, 71-60-10 (дежурная часть ДВД Астаны), сот. тел.: 8-702-438-67-67.
"В настоящее время Гульшат Садвокасова водворена в изолятор временного содержания ДВД Астаны, и районным судом №2 Сарыаркинского района санкционирован ее арест. Преступные деяния указанного лица квалифицированы по двум статьям – ст. 189 ч. 4 ("присвоение вверенного чужого имущества в особо крупном размере"), ст. 190 ч. 4 ("мошенничество в особо крупном размере") УК РК", – уточнили в ДВД Астаны.