Пострадавших от мошенника алматинцев просят обратиться в полицию

Общество

По словам потерпевших, фигурант представлялся сотрудником ЦОН и предлагал помощь в получении водительских удостоверений за 150 тысяч тенге.

Фото: polisia.kz

Очередной "изготовитель" водительских прав задержан полицейскими Бостандыкского района города Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"26-летний гражданин Ж. на данном этапе следствия подозревается в обмане, как минимум, шести жителей мегаполиса. Согласно показаниям потерпевших, фигурант представлялся сотрудником ЦОН и предлагал помощь в получении водительских удостоверений. Свои услуги подозреваемый оценил в 150 тысяч тенге. Были проведены оперативные мероприятия – подозреваемый задержан. Уголовное дело зарегистрировано по ст.190 УК РК", – рассказал начальник Управления полиции Бостандыкского района Максат Канапяев.

Обманутых может быть гораздо больше, не исключают полицейские.

Граждан, пострадавших от преступных действий подозреваемого, стражи порядка призывают позвонить по телефону: 8-702-160- 06-34.

 

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