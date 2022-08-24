Пострадавших от мошенника алматинцев просят обратиться в полицию

Полицейские Алматы задержали 33-летнего мужчину, который обманул, по меньшей мере, трех горожан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации стражей порядка, гражданин Т. выкладывал объявления на сайте о покупке сотовых телефонов. На встрече с потенциальным клиентом показывал поддельный чек банка, убеждал, что деньги поступят в течение дня, забирал товар и скрывался в неизвестном направлении.

"В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Сейчас уже следователи установили 3 факта мошенничества. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч. 3 п.4 УК РК. В прошлом фигурант уже имел судимость за совершение аналогичных преступлений", – рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Данияр Мендебаев.

Подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории города. В этой связи полицейские просят внимательно посмотреть на фото задержанного.

Всех, кто пострадал от его действий, стражи порядка призывают позвонить по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02.