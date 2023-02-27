Пострадавших от вора и мошенника алматинцев просят обратиться в полицию

Как рассказали в полиции, мужчина устраивался на работу в автомойки. Через несколько дней, "осмотревшись на месте", он исчезал, обокрав машины клиентов, прихватив мобильные телефоны коллег и деньги из кассы. Таким образом он поступил в семи автомойках.

Фото: polisia.kz

В Алматы работник автомойки похитил кассу и телефоны коллег. По семи преступлениям в отношении 26-летнего мужчины зарегистрировано уголовное дело, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По информации стражей порядка, мужчина устраивался на работу в автомойки. Проработав несколько дней, и, как говорится, "ознакомившись с обстановкой", просил у коллег мобильники якобы позвонить. Прихватив гаджеты, молодой человек совершал кражу денег с кассы. В некоторых эпизодах он не забывал "осмотреть" и автомашины клиентов.

"Установлено, что злоумышленник 1997 года рождения, обманом по указанной схеме промышляет несколько месяцев. После совершения кражи, фигурант, как правило, покидал рабочее место. На данный момент установлена его причастность к семи подобным случаям", – рассказал начальник Управления полиции Наурызбайского района Мухаммедали Сейсенулы.

В отношении молодого человека уголовное дело зарегистрировано сразу по двум статьям Уголовного кодекса – ч. 1 ст. 190 УК РК и ч. 3 ст.188 УК РК.

Но обманутых людей может быть гораздо больше, не исключают оперативники. Поэтому граждан, пострадавших от действий этого человека, стражи порядка призывают обратиться в УП Наурызбайского района или позвонить по телефонам: 8-707-447-07-50; 8-747-699-70-02.