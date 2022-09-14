Фото: МЧС РК
Происшествия , Общество
Пострадавших при тушении пожара спасателей наградили в Абайской области

Спасателям Абайской области вручили государственные награды, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Указом Главы государства Касым-Жомарта Токаева водитель пожарной части №14 службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ Департамента по чрезвычайным ситуациям области Абай Тогузбаев Айдос Еруланович посмертно награжден государственной наградой – орденом «Айбын» ІІІ степени; командир пожарной части №14 СПиАСР ДЧС области Турлыбеков Амангельды Айтмухашулы – орденом «Айбын» ІІІ степени; пожарный ПЧ №14 СПиАСР ДЧС области Нурлан Салимжан – медалью «Ерлігі үшін».

13 сентября вице-министр по чрезвычайным ситуациям Марат Кульдиков и аким области Абай Нурлан Уранхаев вручили орден «Айбын» ІІІ степени и сертификат от трехкомнатной квартиры родственникам Айдоса Тогузбаева, трагически погибшего при тушении степного пожара в области Абай. Сержант гражданской защиты Айдос Тогузбаев служил в органах гражданской защиты с апреля 2019 года.

Кроме того, Марат Кульдиков и начальник ДЧС области Абай Манарбек Шапагатов посетили больницу скорой медицинской помощи Семея и вручили командиру отделения ПЧ-22 Амангельды Турлыбекову орден «Айбын» III степени. Состояние сотрудника стабильно тяжелое.

Пожарному-спасателю ПЧ-22 Нурлану Салимжану медаль «Ерлігі үшін» была вручена в больнице города Шара. Огнеборец, получивший ожоги различной степени тяжести, проходит здесь лечение.

Вместе с тем благодарственное письмо о имени акима области направлено Куату Байгазинову, сотруднику Бакырчинского военно-спасательного взвода. Он оказал первую доврачебную помощь пострадавшим огнеборцам при пожаре в Жарминском районе.

Напомним, 8 сентября 2022 года МЧС сообщило о гибели в Абайской области при исполнении служебного долга пожарного Айдоса Тогузбаева.

При тушении природного пожара, начавшегося 7 сентября в Божугурском сельском округе Жарминского района Абайской области, загорелась пожарная техника.

Командир отделения пожарного поста Амангелды Турлыбеков, водитель-сотрудник пожарного поста Айдос Тогузбаев, пожарный-спасатель Салимжан Нурлан получили ожоги различной степени и были госпитализированы в больницу города Шара Жарминского района.

К сожалению, Айдос Тогузбаев получил несовместимые с жизнью ожоги и от полученных травм скончался в больнице.

Айдосу было 36 лет. В органах гражданской защиты служил с 2019 года. У него остались жена и 5 детей.

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