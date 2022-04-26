Пострадавшим из-за подтопления в Туркестанской области компенсируют ущерб – МЧС

Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин сообщил, что жителям пострадавших из-за подтопления районов Туркестанской области ущерб будет восстановлен, передает корреспондент Каzpravda.kz.

«Аким вместе с ДЧС совершили облет территории. Производится оценка ущерба, который будет компенсирован жителям пострадавших районов, и выделение финансирования на ремонт и восполнение ущерба за гибель скота. Если не будет достаточно средств, в случае необходимости готовы рассмотреть вопрос выделения из республиканского бюджета. Жертв и пострадавших нет, обстановка стабилизируется», - сообщил Юрий Ильин.

Он напомнил, что в ночь с 24 на 25 апреля в результате выпадения обильных осадков в виде дождя сформировались истоки на территории Казыгуртского и Сарыагашского районов. В результате, в первом районе пострадало четыре населенных пункта, во втором - один.

«Если говорить по домам, то было подтоплено 19 частных домов, 51 дворовая территория, 16 хозпостроек, одно кафе. В результате интенсивного схода воды образовавшиеся потоки привели к разрушению частично хозяйственных построек. Зашедшая вода принесла большой грязевой слой, в том числе в жилые дома, которые пострадали. К сожалению, погибло около 370 голов скота», - резюмировал глава МЧС.