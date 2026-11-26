После трагедии, произошедшей в частном жилом доме в Бостандыкском районе Алматы, акимат района оперативно принял меры по поддержке пострадавших и семей погибших, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На сегодня 9 человек, чье жилье пострадало при пожаре, размещены в гостинице. Им оказывается юридическая помощь, в том числе в восстановлении документов.



Акимат района взял на себя организацию похорон совместно с представителями духовенства.



На месте происшествия находится аким Бостандыкского района, который координирует работу оперативных служб и решение первоочередных вопросов.

«Выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибших. В этот тяжелый для семей период им будет оказана вся необходимая поддержка. Ситуация находится на постоянном контроле», — сообщили в акимате Бостандыкского района.

По вопросам оказания помощи и другим вопросам можно обращаться в Единый контакт-центр акимата Алматы Open Almaty по номеру 109. Контакт-центр работает круглосуточно, без выходных.

Обстоятельства и причины пожара устанавливаются, все профильные службы работают в оперативном режиме.

Ранее сообщалось, что ночью 26 ноября поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Бостандыкском районе Алматы. На месте происшествия обнаружены тела пяти человек, среди них один несовершеннолетний.