Пострадавший на руднике горняк отсудил 4 млн тенге в области Абай

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Жарминский районный суд рассмотрел гражданское дело по иску работника О. к своему работодателю о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба, причиненных в результате несчастного случая на производстве, сообщает Kazpravda.kz

По материалам дела, О. с 2021 года работал горнорабочим. В июле 2024 года на территории рудника произошел подземный взрыв на складе взрывчатых материалов. В результате воздействия ударной волны работник получил тяжелые телесные повреждения.

Согласно акту специального расследования комиссией установлена 100-процентная вина работодателя и отсутствие вины самого работника. По заключению судебной экспертизы подтверждено, что потерпевшему причинен тяжкий вред здоровью. В дальнейшем медико-социальной экспертизой истцу установлена третья группа инвалидности.

Работодатель иск не признал, указав, что выплаты, связанные с причинением вреда здоровью, осуществляются страховой компанией, а также полагал, что ответственность за произошедшее должна быть возложена на конкретного работника предприятия, а не на товарищество.

В соответствии со статьями 931 и 951 Гражданского кодекса, а также статьей 122 Трудового кодекса, предприятие, деятельность которого связана с источником повышенной опасности, обязано возместить причиненный работнику моральный вред независимо от наличия либо степени своей вины.

При определении размера компенсации, на основании принципов разумности и справедливости, суд учел характер и тяжесть полученных травм, длительность лечения, установление инвалидности и значительной утраты профессиональной трудоспособности, а также нравственные и физические страдания потерпевшего.

«Суд взыскал с работодателя 4 миллиона тенге компенсации морального вреда и расходы по оплате государственной пошлины. В удовлетворении остальной части требований отказано, поскольку представленные документы не подтверждали, что заявленные расходы непосредственно связаны с лечением последствий производственной травмы», – говорится в информации.

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