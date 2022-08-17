Пострадавшую от насильников девочку-сироту просят перевести из Павлодара в столичную клинику

В Павлодаре 16-летняя девочка после группового изнасилования выпрыгнула с 10-го этажа. Она выжила после падения, но получила серьезные травмы, перенесла 4 операции, и ей еще предстоит длительное лечение, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Напомним, о трагедии стало известно после поста в соцсетях основательницы фонда помощи жертвам домашнего и сексуализированного насилия «НеМолчиKZ» Дины Смаиловой.

Правозащитница сообщила, что девушку обманным путем заманили в квартиру трое парней и надругались на ней, она не смогла это пережить и выпрыгнула из окна 10-го этажа.

«Девочка – круглая сирота, воспитанница Дома юношества, – написала Дина Смаилова. – К нам обратилась ее старшая сестра, единственный близкий человек, которая недавно только стала совершеннолетней. С 2009 года девочки жили в разных детских домах. Их маму сначала лишили родительских прав, а через 2 года женщина умерла. Дети остались сиротами. В прошлом году старшая сестра вышла замуж, а младшая с 16 лет, как поступила в колледж, жила в Доме юношества".

Именно старшая сестра сейчас борется за справедливость и постоянно находится рядом с младшей в больнице. Из-за серьезных травм девочка теряет зрение и память, поэтому сестра просит перевести ее столичную клинику.

По факту изнасилования несовершеннолетней полиция проводит досудебные расследования по части 3-1 статьи «Изнасилование», части 3-1 статьи «Насильственные действия сексуального характера» и статьи «Доведение до самоубийства» УК РК.

В этот же день в соцсетях появилось еще одно сообщение о попытке изнасилования ребенка. По распространяемой информации, ранее судимый мужчина, житель Аксу обманом привел четверых детей к себе домой, потом остался наедине с девочкой-подростком, но трое других детей вовремя привели ее брата, который и вызвал полицию.

Позже пост удалили. Тем не менее в полиции, не раскрывая подробностей, подтвердили – в Аксу начали расследование по статье о развращении малолетних.