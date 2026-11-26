В Атырау на базе независимого научно-исследовательского центра открылся полигон для тестирования железнодорожных вагонов. Как отметили в областном акимате, объект позволяет проводить полный цикл испытаний вагонов внутри Казахстана, избавив отечественные депо от необходимости выезжать за рубеж.

Сейчас полигон работает в тестовом режиме. После прохождения всех процедур сертификации специалисты смогут испытывать подвижной состав прямо на рельсах – в реальных условиях движения. Это даст возможность отечественным вагоностроителям существенно экономить время и деньги.

Как сообщил начальник отдела независимого научно-исследовательского центра Дмитрий Белоусов, в настоящее время на полигоне тестируют конструкционную прочность вагонов, износостойкость ключевых деталей и их общую надежность.

– Для диагностики используется современный динамический ­3D-стенд, на котором проверяют в том числе рамы вагонных тележек. Специалистами центра уже проектируется собственная разработка – тележка вагона нового образца, которую ранее презентовали на выставке в Астане. В случае успешного прохождения тестов ее запустят в серийное производство, – пояснил эксперт.

По его словам, сейчас в Атырау завершается первый этап испытаний. Второй этап – проверку безопасности вагонов на ходу – казахстанские компании пока вынуждены проводить на полигонах в России.

– После полного запуска полигона в Атырау появится возможность проводить оба этапа в одном месте. Вагоны поставят на рельсы, а их безо­пасность и технические показатели будут оцениваться в динамике в едином пространстве, – уточнил Дмитрий Белоусов.

Следует отметить, что центр, специализирующийся на проведении испытаний железнодорожного подвижного состава, по уровню оснащения не имеет аналогов в Казахстане и рассчитан на проведение комплексных исследований продукции железнодорожного машиностроения. В ходе тестирования специалисты могут оценивать прочность, надеж­ность и эксплуатационные характеристики вагонов и платформ, а также определять их соответствие установленным требованиям.

Одно из перспективных нап­равлений работы – металлургичес­кая лаборатория. Здесь исследуют свойства материалов, из которых изготавливаются вагоны и их элементы, определяют химический состав и другие характеристики металла. Для исследований используются образцы, в том числе пробы, вырезанные непосредственно из испытываемого вагона.

Кроме того, испытательная инф­раструктура центра позволяет проводить исследования железнодорожной техники и продукции машиностроения различной сложности.