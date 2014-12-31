Построим дом из лего-кирпичей Свежий выпуск 581 Вячеслав ЛЕБЕДЕВ, Тараз

Производство, где всеми процессами управляет автоматика, экологически безвредно, так как кирпичи изготавливают не методом обжига, а с помощью холодной сварки при гиперпрессовании под давлением в 40 тонн. Здания, возведенные из такого материала, гигроскопичны, хорошо сохраняют тепло в стужу и прохладу в зной, сейсмостойки и не нуждаются в отделке.



Ежемесячно с конвейера будут сходить 75 тыс. необычных кирпичей. Но очень скоро его мощность увеличится вдвое, и тогда к 16 специалистам, которые трудятся здесь, прибавятся еще столько же.