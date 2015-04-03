Построим с молодежью сильный Казахстан

Форум состоялся в самом большом в Уральске зале – теннисного центра, где собрались более двух тысяч молодых ученых, спортсменов, предпринимателей, представителей студенческой и трудящейся молодежи. Они приветствовали Президента, скандируя «Алга, Казахстан! Жасасын, Казахстан!». Вместе с западноказахстанцами в режиме онлайн в форуме принимали участие и представители молодежи Атырауской и Мангистауской областей.Глава государства поздравил присутствующих с началом работы форума, отметив активное участие молодежи в реализации ключевых инициатив.– Казахстан прилагает усилия к тому, чтобы в условиях сурового климата покрыть наши земли лесами. В рамках программы «Жасыл ел» было высажено 50 миллионов деревьев на 115 тысячах гектаров. Этот труд 200-тысячной команды «Жасыл ел» равноценен настоящему подвигу. По программе «С дипломом в аул» 30 тысяч представителей молодежи были направлены в села. Это является показателем причастности к развитию страны и ее отдаленных уголков. Казахстан оказывает заботу о молодежи в различных сферах, в том числе обучая ее в зарубежных странах. В республике принимаются меры по внедрению дуального обучения, интегрирующего образование и трудовую практику. Сегодня для активной и целеустремленной молодежи в стране есть все возможности, – сказал Нурсултан Назарбаев.Президент отметил, что на форуме присутствуют тысячи молодых казахстанцев, чьи сердца бьются в едином ритме.– Вместе мы созидаем сильную страну. Все это делается для вас. За 4 года объем финансирования образования увеличен в 2 раза, науки – в 2,5 раза, здравоохранения – в 1,5 раза. По всей стране ежегодно мы выдаем более 35 тысяч грантов на бесплатное обучение в вузах. Успешно работает Назарбаев университет, Интеллектуальные школы. Мы успешно завершили первую пятилетку индустриализации, в рамках которой построено 700 предприятий, создано 60 тысяч новых рабочих мест. В страну пришло 200 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. Благодаря общему труду наша страна вошла в число 50 наиболее развитых государств мира, – сказал Нурсултан­ Назарбаев.Глава государства подчеркнул стабильный рост экономики, решение социальных вопросов, увеличение благосостояния семей в Западно-Казах­станском регионе.– В вашей области за последние годы построено и модернизировано 34 предприятия на сумму 260 миллиардов тенге. Более двух тысяч людей получили на них работу. Объем промышленного производства всего за 3 года вырос в 2 раза. Успешно развиваются предприя­тия оборонного комплекса, благодаря этому мы имеем судостроительную отрасль и собственный морской флот. Мы помогаем развитию малого предпринимательства. Только в Западно-Казах­станской области по «Дорожной карте бизнеса-2020» в прошлом году выделено 1,7 миллиарда тенге, реализовано 123 проекта на сумму 9,5 миллиарда тенге. По программе «Занятость-2020» трудоустроено 12 тысяч молодых жителей области, – сказал Президент.Нурсултан Назарбаев также остановился на ключевых направлениях программы «Нұрлы жол» и реализации индустриальных проектов в регионе.– Мы строим дороги, социальные объекты, жилье для молодежи. За последние 2 года в области 360 молодых семей получили квартиры – это более 1 000 человек, которые обрели крышу над головой. В рамках «Нұрлы жол» в вашей области будет реконструировано шоссе Уральск – Каменка. Для привлечения дополнительных инвестиций создается новая индустриальная зона. Запланирован ввод двух индустриальных объектов общей стоимостью 44 миллиарда тенге. Еще 3 проекта стоимостью 2,5 миллиарда тенге находятся в стадии реализации и будут запущены в следующем году. Впереди – большие планы и большая работа. И это не предел для трудолюбивого населения, – сказал Глава государства.Президент обратил внимание, что на форуме присутствует много известных спортсменов.– Всему миру известны имена наших прославленных олимпийцев – Ильи Ильина, Геннадия Головкина, Дениса Тена, Александра Винокурова и многих других, включая тех, кто произвел фурор на Лондонской Олимпиаде. Они являются достойным примером для нового поколения. Сегодня в области работают 1 500 спортивных объектов – стадио­нов, бассейнов, хоккейных и теннис­ных кортов. Не случайно сегодня наш форум проходит в этом современном Теннисном центре, который построен при поддержке Федерации тенниса Казахстана. Здесь воспитываются будущие чемпионы, – сказал Нурсултан­ Назарбаев.Глава государства отметил начало нового этапа на пути к вхождению в число 30 лидирующих стран мира.– Мы реализуем 5 институциональных реформ, главная цель которых – улучшение жизни народа по всем параметрам, включая качественное государственное управление, судебно-правовую защиту, развитие индустрии, укрепление единства народа. Это план масштабного развития на многие годы вперед, – сказал Президент.Нурсултан Назарбаев подчеркнул, что все создаваемое в стране нацелено на будущее страны, на подрастающее поколение.– Сегодня перед вами открыт весь мир. Вы живете в интересное время и растете вместе со страной, устремленной в будущее. Все это благодаря миру и стабильности, дружбе, братству и взаимопониманию жителей Казахстана, – сказал Глава государства.Слова Елбасы были встречены овацией зала. Обладатель Президентской премии студентка Западно-Казах­станского университета им. М. Утемисова Гульнар Койланова особо подчеркнула значимость качественных знаний. Настрой участников форума передал в своем выступлении двукратный олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Илья Ильин.– Я чувствую гордость за свою страну! – сказал он. – У нее огромный потенциал. Я рад, когда вижу, что сегодняшняя молодежь в каждом городе Казахстана выбирает здоровый образ жизни. В наших с вами силах сделать так, чтобы Гимн Казахстана звучал на меж­дународной арене. Призываю всех принять активное участие в предстоящих выборах! Помните, что от этого зависит будущее нашей страны! Твой голос – это твоя судьба!И западноказахстанцы, и молодежь соседних областей говорили на форуме о том, что в стране равных возможностей есть все условия для самореализации, успешной карьеры и счастливой жизни. К примеру, молодежь Приуралья активно участвует в развитии экономики и общественно-политических процессах. В области действует около 90 молодежных общественных объединений. 25 из них работают в сельских районах. Но дело не в количественных показателях. Молодежная региональная программа нацелена на решение актуальных вопросов. Не­уклонно снижается уровень безработицы и растет число тех, кто сразу же после окончания вузов и колледжей получает постоянную работу. Внед­рение студенческого самоуправления, поддержка людей с ограниченными возможностями, тех, кто только начинает свое дело, трудоустройство воспитанников детских домов – это далеко не полный перечень проблем, которые молодежь не только озвучивает, но и предлагает конкретные пути их решения. И в городах, и в районах растет авторитет ресурсных цент­ров. Оправдывает надежды программа «Доступное жилье». Все это сказывается на социальном самочувствии молодежи. Поддерживаются постоянные контакты со сверстниками в российском приграничье.Форум завершился концертом с учас­тием известных казахстанских артистов.Тема сотрудничества была продолжена во Дворце торжественных событий, где проходил день открытых дверей, посвященный 20-летию Ассамб­леи народа Казахстана. Здесь была развернута выставка, рассказывающая об истории областной ассамблеи, ее участии в социально-экономическом развитии приграничного края.Руководители этнокультурных объединений встретили Президента песней «Волна и Урал».– Я все годы независимости говорил о том, что необходимо хранить и приумножать дружбу и единство, – сказал Глава государства. – Год Ассамблеи народа Казахстана – это большое событие. Под эгидой ассамб­леи проходят такие важные даты, как 20-летие Конституции, 550-летие Казахского ханства, 70-летие Победы. Экономика развивается, но не менее важен патриотический настрой.О том, что идея евразийства в При­уралье имеет поистине народные корни, о взаимопроникновении и обогащении традиций, культуры и обычаев в беседе с Президентом говорили поэтесса Акуштап Бактыгереева, председатель фольклорно-этнографического казачьего центра «Яик» Владимир Новиков, председатель татарского культурного центра Альфия Лежнина. Они заверили, что традиции дружбы и толерантности будут укрепляться и передаваться молодому поколению. В Приуралье живут люди более 90 национальностей. На предстоящих выборах они будут голосовать за межнациональное согласие, уверенность в завтрашнем дне и будущем своих детей.Знакомясь с экономическим потен­циа­лом региона, Глава государства посетил Уральский трансформаторный завод. Он был запущен в ходе общенацио­нального моста, состоявшегося в декабре прошлого года. Это очередной индустриально-инновационный проект холдинговой компании Alageum Electrik. Его стои­мость – 6,3 млрд. тенге. Современное оборудование производства Италии, Германии и Швейцарии позволяет выпускать широкий ассортимент качественной и конкурентоспособной продукции, предназначенной для предприятий энергетического комплекса, нефтегазовой отрасли и железной дороги. В том числе энерго­сберегающие силовые трансформаторы классом напряжения 6–10 кВ. Объект входит в Карту индустриализации. В рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020» он получил поддержку по субсидированию процентной ставки кредита в 2,6 млрд. тенге. В рамках «ДКБ-2020» подведено газоснабжение. До 90% изделий планируется экспортировать в страны СНГ, чему в немалой степени способствуют условия более глубокой экономической интеграции.Проектная мощность предприятия – 10 тыс. штук изделий в год. На заводе создано несколько сотен новых рабочих мест.Управляющий директор Аскар Ажаев, рабочая Дания Князева поблагодарили Главу государства за то, что проводимая им политика направлена на созидание, преодоление кризисных тенденций, реализацию масштабных прорывных проектов.Желая успехов заводчанам, Президент страны подчеркнул, что работать эффективно и производительно возможно только в условиях спокойствия и стабильности, которые являются в нашей стране главными ценностями.С особым настроением встречали Лидера нации на уральском заводе «Зенит». На предприятии построена целая флотилия катеров и кораблей, которые успешно несут пограничную службу на Каспии. Кораблестроительная биография завода началась с обретением независимости. По инициативе Президента была разработана Кораблестрои­тельная программа страны, а уральский завод определен головным строителем. Серьезным испытанием стал период приватизации, когда на успешно работающее предприятие, расположенное в самом центре города, зачастили деловые люди с «заманчивыми» предложениями. Коллектив обратился к Нурсултану Назарбаеву. В итоге было принято постановление Правительства, предписывающее оставить завод в государственной собственности. В новой программе отечественного кораблестроения основная роль снова отведена «Зениту».В цехе, где сейчас ведется строительство очередного корабля для Пограничной службы КНБ РК, генеральный директор предприятия Вячеслав Валиев доложил Президенту о том, что каждое следующее судно совершеннее предыдущего. Сейчас проводится очередная модернизация технологических линий. Планируется уже в нынешнем году начать строительство четвертого ракетно-артиллерийского корабля.Нурсултан Назарбаев побеседовал со специалистами завода, которые поблагодарили его за постоянное внимание, уделяемое повышению благосостояния казахстанцев. Так, начальник производственно-распределительного бюро Ольга Бедова особо отметила воспитательное значение трудовых династий. На заводе работали ее родители, теперь трудится сын. Инженер-конструктор Жасулан Рагалиев рассказал о том, что завод его направил на учебу в Санкт-Петербург. Сейчас он старается работать в полную силу, применяя для этого полученные в российском вузе знания и навыки.– В нашей стране в рамках программы ГИИФ осваиваются 400 новых видов продукции, – сказал Глава государства. – Кораблестроение – это новая отрасль, которая и в дальнейшем будет получать государственную поддержку. Но самое главное, чтобы люди чувствовали себя в многонациональном Казахстане спокойно и комфортно. Стабильность – это основа дальнейшего развития.