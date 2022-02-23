Построить дорогу в Казахстане – это не одно и то же, что построить дорогу в Болгарии – глава Минкультуры

Общество
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Наталия Хомс
В столице состоялось расширенное заседание коллегии Министерства культуры и спорта по вопросам туризма.

В заседании приняли участие заместитель Премьер-министра Ералы Тугжанов, министр культуры и спорта Даурен Абаев, представители Администрации Президента, Парламента, Правительства, члены Общественного совета министерства, АО «Национальная компания «Kazakh Tourism», руководители областных управлений туризма, представители бизнес- и турсообществ.

Ералы Тугжанов отметил: развитие туризма занимает важное место в социально-экономическом развитии страны, так как это одно из основных направлений повышения доходов населения, а отрасль напрямую связана с рабочими местами. Сегодня ресурсы страны позволяют развивать все виды туризма.

– В 2021 году объем инвестиций в основной капитал в сфере туризма составил 564 миллиарда тенге. Это хороший показатель, если учитывать трудные времена, сравнивать с другими государствами, – подчеркнул Ералы Тугжанов.

Он напомнил, что принятые в прошлом году законодательные изменения в сфере туризма были обеспечены беспрецедентными мерами государственной поддержки. К примеру, в рамках улучшения инвестиционного климата туристской отрасли порог признания приоритетным проектом инвестиционной инициативы в сфере туризма был снижен с 2 млн МРП до 200 тыс. МРП, что расширило возможности преференций инвестиционных проектов.

– Нам нужно увеличить пассажиропоток на железнодорожном транспорте и линиях авиасообщений, что повлечет за собой и рост туристского потока на внутреннем рынке. Необходимо изучить международный опыт, в особенности таких стран, как Австрия, Франция, Турция, и внедрить передовые практики у себя, естественно, учитывая локальную специфику, – добавил он.

Ералы Тугжанов поручил продолжить либерализацию регуляторной политики в сфере въездного туризма. В период пандемии эта сфера стала одной из самых пострадавших отраслей в мире, а приостановление международного туристического потока вызвало серьезные проблемы на туррынке.

– Сейчас многие развитые страны открыли границы. Мы, в принципе, тоже. Буквально на прошлой неделе пошли на максимальное смягчение ограничений.

Отменили ПЦР для въезда в страну и с теми странами, с которыми есть договоренность по взаимному признанию паспортов вакцинации, – отметил вице-премьер.
Министерству индустрии и инфраструктурного развития совместно с Министерством культуры и спорта и акиматами областей, АО НК «ҚТЖ» поручено проработать вопрос обеспечения ежедневного курсирования поездов из столицы в Алматы, курортные зоны, на Алаколь с увеличением количества подвижного состава, а также увеличить количество авиарейсов в аэропорты Актау, Туркестан, Ушарал, село Урджар.

– Ключевое значение имеет доступная комфортная туристическая логистика. Учитывая большой спрос на авиа- и железнодорожный транспорт в преддверии туристического сезона, необходимо обеспечить полную потребность населения в данном вопросе, – подчеркнул Ералы Тугжанов.

В регионах также даны конкретные поручения по развитию туризма.

– В этом направлении трудились все области, но в нескольких необходимо усилить работу. В частности, в Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Северо-Казахстанской областях ставится задача обеспечения потребности сопутствующей инфраструктуры, необходимой для развития туризма. С учетом этого поручаю всем акиматам принять необходимые меры, – сказал вице-премьер.

В ходе заседания были заслушаны доклады представителей сферы туризма. Так, председатель АО «НК «Kazakh Tourism» Талгат Аманбаев особо отметил успешную цифровизацию туристской отрасли, а именно сформированную информационную экосистему, куда входят проекты e-Qonaq, kazakhstan.travel, e-shagym, view project, tourism online и tourstat.

Директор туроператора ML Tour Елена Хван говорила о реализации нашумевшей программы Kids Go Free — субсидирование детских перелетов для детей на путешествие по Казахстану, в рамках которой уже работают 14 туроператоров, и есть первые продажи туров. Активный отдых и безопасность туристов стали темой доклада руководителя школы «Тамыр» Асель Исановой, отметившей некомпетентность многочисленных гидов без должного образования, проводящих экскурсии по труднодоступным горным районам Алматинской области.

Путешественник и блогер Амандык Амирхамзин привлек внимание собравшихся к вопросу развития туризма в сельской местности. Эмоциональным оказалось выступление велопутешественника Дамира Кушеева, говорившего о проблемах с дорогами, придорожного сервиса, связи.

Итоги заседания подвел министр культуры и спорта Даурен Абаев. Было отмечено, что сегодня, несмотря на сложности коронавирусного периода, в отрасли наблюдаются положительные тенденции. Так, количество внутренних туристов по итогам 9 месяцев 2021 года составило 5,2 млн человек и на 100 тыс. человек превысило показатель 2019 года.

– Все строится и меняется. Страна у нас действительно большая, построить дорогу в Казахстане – это не одно и то же, что построить дорогу в Болгарии. Мы должны это учитывать, – подчеркнул министр.

Говоря о качестве связи между населенными пунктами и в горной местности, Даурен Абаев привел в пример Пекин: в 100 км от города живут миллионы людей, в малонаселенном Казахстане же – всего 20 тысяч, поэтому мобильным операторам невыгодно проводить интернет. Вместе с тем развивается придорожный сервис, инфраструктура, строятся трассы и автобаны строятся.

Курирующему вице-министру и АО «НК «Kazakh Tourism» поручено разработать комплекс мер по развитию детско-юношеского и оздоровительного туризма. Так, в прошлом году министерством была проведена инвентаризация объектов детско-юношеского туризма, в ходе которой выяснилось, что по республике 202 детских лагеря, треть из которых построена в период с 1952 по 1990 годы. В большинстве из них устарела материально-техническая база.

Также были названы приоритетные направления, по которым министерство будет вести активную работу: поддержка туристического бизнеса; социальные инициативы, ориентированные на доступность семейного отдыха; развитие школьного туризма; разработка и внедрение новых туристических маршрутов; стимулирование въездного туризма; развитие эко– и агротуризма; привлечение креативных индустрий для укрепления туристского потенциала.

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