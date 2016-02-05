​Построить и подарить селу

Прошедший выходной приятно запомнился жителям Тугускенского аульного округа. Общенародным праздником для них стала церемония открытия спортивного комплекса. Его построил руководитель крестьянского хозяйства «Максат» Кайрат Копбаев, затратив на это 110 млн тенге собственных средств. Так он выполнил в отдельно взятом ауле поручение Главы государства, данное в Послании народу Казахстана.

Напомним, Президент поставил задачу: активизировать работу по развитию государственно-частного партнерства. И создание спорткомплекса в Тугускене продемонстрировало возможности полезного сотрудничества в социальной сфере исполнительной власти и местного предпринимательства. В ауле, где есть школа, магазины, тойхана, баня, остро не хватало именно такого объекта. Для укрепления здоровья и привлечения в спорт сельской молодежи нужны хорошие спортзалы.

Еще в мае 2014 года крестьянское хозяйство «Максат» для своих работников начало строи­тельство комплекса площадью 432 кв. м. Государство откликнулось, оказав помощь фермеру, – выделило землю под строи­тельство, обеспечило подведение коммуникаций, проложив водопровод, тепловые сети. Работы завершились в ноябре прошлого года.

В спорткомплекс вошли три зала – волейбольный, тренажерный и для всех видов силовых единоборств. Здесь также есть раздевалки и душевые, место для администратора, площадка для занятий настольным теннисом. Увиденное понравилось гостям – депутату областного маслихата Марлану Шамбулову и обладателю Кубка мира, чемпиону Азии, руководителю областного центра подготовки олимпийского резерва Жанату Байшулакову. Отныне, говорят они, в ауле будет расти новая смена сельских спорт­сменов.

Аким района Габдрахман Омаров поздравил селян с открытием спортивного комплекса и подарил спортсменам от имени главы региона борцовский ковер, на котором сразу начались тренировки. Признательность меценату выразил аксакал Кожантай Омаров. А когда Кайрат Копбаев передал ключи от спорткомплекса акиму села Омиргали Кенжетае­ву, то земляки, на жалея ладоней, аплодисментами выразили одоб­рение его решению.

А в Ералиевском аульном округе района открылась 20-местная баня. И событие не могло бы состояться без ТОО «Сарыарка Energy», с которым у районного акимата налажены надежные партнерские отношения в решении социальных воп­росов. Спонсоры выделили на стройку 36 млн тенге. На них подрядная организация КГП «Жанаарка-жылу» построила долгожданную общественную баню для жителей села Ералие­во.

Теперь это одна из главных достопримечательностей местной жизни. Аксакалы первыми зашли внутрь и осмотрели преи­мущества современного оздоровительного объекта. В строи­тельстве использовались натуральные природные материалы. От имени всех жителей старейшины села Берген Кожамурат­улы и Жарылхан Кызылбаев выразили особую благодарность руководству ТОО.