​Построят цементный завод

Свежий выпуск
461
Жубаныш БАЙГУРИНОВ

Как отметил аким, продукция будущего предприятия будет востребована в актюбинском регионе, где хорошо развивается строительная индустрия. Ежегодно в эксплуатацию вводится 450–500 тыс. кв. м жилья, не говоря о строительстве производственных и других объектов, где также требуется цемент. Кроме того, наличие разветвленной сети железнодорожных и автомобильных дорог, в числе которых международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай, будет способствовать реализации цемента не только в соседних областях, но и за рубежом.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, требующих содействия со стороны органов местной власти, в числе которых добыча цементного сырья: известняка, глины, гипса, песка, подготовка специалистов для проекта на базе учебных заведений области, подключение к газопроводу. Глава региона пригласил госпожу Лю Юнься принять участие в международном инвестфоруме «Актобеинвест-2015», в ходе которого предполагается подписать договор о сотрудничестве. Взаимовыгодные отношения с корпорацией «Хуасинь Цемент» являются наглядным подтверждением все более крепнущих казахстанско-китайских отношений.

Популярное

Все
Из ничего и будет ничего
Астанчанин умер после укола в клинике восточной медицины
ХАМАС освободил вторую группу заложников
Казахстан открыл почетное консульство на Канарах
Мошенники начали обманывать казахстанцев с помощью искусственного интеллекта
Главному тренеру сборной Казахстана по футболу подарили «Мерседес»
Маулен Ашимбаев: "За прошедший год заложен фундамент справедливой, сбалансированной и демократической политической системы в Казахстане"
Казахстанца объявили в международный розыск за разжигание национальной розни
Из-за непогоды закрыты ряд трасс в Казахстане
Скончался солист группы "Дос-Мукасан" Акжол Меирбеков
Журналисты в законе
Синнер отыграл три матчбола у Джоковича
Представлен проект генплана Астаны до 2035 года
В третий день перемирия ХАМАС освободит еще 13 заложников
Очередь на зачисление детей в спортсекции в Астане стартует в понедельник
Сенат Узбекистана одобрил союзный договор с Казахстаном
Беспошлинный ввоз электромобилей в государства-члены ЕАЭС продлен на два года
Врачи проконсультировали более 150 пациентов в Костанайской области
Почему историки ругают фильм Ридли Скотта "Наполеон"
Чтобы завтра не стало поздно и совестно
Президент России: Наше стратегическое партнерство устремлено в будущее, проверено временем и развивается по восходящей
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Общайтесь и не стесняйтесь!
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
А началось все с песен Абая
К братьям казахам – с любовью из Якутии
Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее - Токаев
Где смотреть прямую трансляцию матча Словения – Казахстан
Самостоятельная кассационная инстанция: требование времени
«Сначала шахматы, а потом азбука»
Даулет Турлыханов – герой своего времени
Токаев направил поздравительную телеграмму главе Польши
Токаев прибыл на матч Казахстан – Сан-Марино
Новую улицу открыли в Астане. Она будет 8-полосной
Президент вернул обществу социальный оптимизм и солидарность
Даулет Турлыханов защищал честь нации
Экс-учредитель "Оператора РОП" получила условный срок
Против рэпера Паффа Дэдди поданы новые иски о сексуальном насилии
«Барыс» дома одолел «Нефтехимик»

Читайте также

Осторожно: тонкий лед!
Достучаться до каждого
СПИД забирает по одной жизни в минуту
На страже мирного неба

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]