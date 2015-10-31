​Построят цементный завод

Как отметил аким, продукция будущего предприятия будет востребована в актюбинском регионе, где хорошо развивается строительная индустрия. Ежегодно в эксплуатацию вводится 450–500 тыс. кв. м жилья, не говоря о строительстве производственных и других объектов, где также требуется цемент. Кроме того, наличие разветвленной сети железнодорожных и автомобильных дорог, в числе которых международный транзитный коридор Западная Европа – Западный Китай, будет способствовать реализации цемента не только в соседних областях, но и за рубежом.

В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, требующих содействия со стороны органов местной власти, в числе которых добыча цементного сырья: известняка, глины, гипса, песка, подготовка специалистов для проекта на базе учебных заведений области, подключение к газопроводу. Глава региона пригласил госпожу Лю Юнься принять участие в международном инвестфоруме «Актобеинвест-2015», в ходе которого предполагается подписать договор о сотрудничестве. Взаимовыгодные отношения с корпорацией «Хуасинь Цемент» являются наглядным подтверждением все более крепнущих казахстанско-китайских отношений.