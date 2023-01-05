Поступательная модернизация и реформы

В первую очередь это касается продолжения практической реализации итогов республиканского референдума по обновлению Конституции страны.

С начала года начинает свою работу совершенно новый институт – Конституционный суд. Он замкнет на себе новую систему защиты фундаментальных прав граждан наряду с новым конституционным статусом уполномоченного по правам человека и Генеральной прокуратуры и учреждением новой должности омбудсмена по поддержке социально уязвимых категорий населения.

Также с 1 января вступает в силу ряд новых изменений в выборное законодательство и в избирательную систему. Начинается процесс формирования одномандатных избирательных округов и соответствующих избирательных комиссий. Члены территориальных избирательных комиссий будут осуществлять теперь свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Это позволит повысить качество избирательных процедур.

В новом году продолжится стартовавший осенью 2022 года новый электоральный цикл. 14 января состоятся выборы депутатов Сената Парламента, а затем – в первом полугодии в соответствии с президентским планом поступательной перезагрузки политической системы – должны состояться внеочередные выборы депутатов Мажилиса и маслихатов всех уровней.

Стоит подчеркнуть, что предстоящая электоральная кампания будет проходить по совершенно новым правилам и нормам.

Также с 2023 года в пилотном режиме будут проводиться прямые выборы акимов районов и городов областного значения. Продолжится обновление корпуса сельских акимов. Предполагается проведение прямых выборов более 350 акимов сел, поселков и сельских округов.

Эти выборы охватят более тысячи сельских населенных пунктов.

Таким образом, как видно, наступивший год обещает быть не менее насыщенным внутриполитическими событиями, чем предыдущий. Самое главное – продолжается поступательная реализация президентской программы модернизации. Это и будет основой политической повестки 2023 года.