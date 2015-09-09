Поступили письма-подтверждения Свежий выпуск 383 Глеб МАЛЫХ

Сербия, Индонезия и Венгрия дали свое согласие на участие в Международной выставке «ЭКСПО-2017». Об этом свидетельствуют их подтверждающие письма, направленные в адрес национальной компании «Астана ЭКСПО-2017».

Так, министр внешних экономических связей и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в своем письме подчеркнул, что предстоящая выставка предоставит превосходную базу как для деятельности в формате B2В, так и для диалога между экспертами по вопросам потребления энергии.

На сегодня 45 государств официально подтвердили свое участие в ЭКСПО-2017. Это Россия, Китай, Франция, Германия, Турция, Корея, Япония, Израиль, Индия, Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Боливия, КНДР, Вьетнам, Швейцария, Туркменистан, Таджикистан, Румыния и другие.



