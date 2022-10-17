Поступления бюджета на 2023 год составят 17,8 трлн тенге — Жамаубаев

Заместитель премьер-министра – министр финансов Ерулан Жамаубаев на расширенном собрании фракции партии «AMANAT» доложил о проектах законов «О республиканском бюджете на 2023-2025 годы», «О гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2023-2025 годы» в контексте задач, поставленных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым в Послании народу Казахстана от 1 сентября 2022 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

По словам Е. Жамаубаева, законопроекты разработаны на основе Прогноза социально-экономического развития страны до 2027 года.

Поступления на 2023 год составят 17,8 трлн тенге с увеличением к плану текущего года на 2 трлн тенге.

При этом вице-премьер сообщил, что доля нефтяных поступлений в республиканский бюджет постепенно снижается. Так, в следующем году гарантированный трансферт из Национального фонда будет привлечен со снижением в 1,8 раза до 2,2 трлн тенге по сравнению с текущим годом.

Целевой трансферт на следующий год определен в размере 1,0 трлн тенге.

Доля ненефтяных поступлений предусмотрена с ростом с 59,8% в 2022 году до 78,2% к 2025 году.

В целом, согласно докладу вице-премьера, увеличение объема доходов от ненефтяного сектора свидетельствует о постепенном улучшении диверсификации экономики страны и укреплении базы собственных доходов.

Дефицит бюджета планируется с поэтапным снижением по отношению к ВВП с 3,3% в текущем году до 2,5% в 2025 году.

Е. Жамаубаев озвучил, что в 2023 году расходы планируются в объеме 21 трлн тенге или 17,4% к ВВП с увеличением на 2,2 трлн тенге к плану текущего года.

При этом, как и ранее, основная доля расходов приходится на социальную сферу. На нее, с учетом трансфертов общего характера, предусмотрено 10,6 трлн тенге в 2023 году с увеличением на 2 трлн тенге к плану текущего года.

Расходы бюджета на поддержку реального сектора экономики на 2023 год запланированы в сумме 2,5 трлн тенге, среди которых приоритетными направлениями являются:

1. развитие обрабатывающей промышленности;

2. реализация продолжающихся инфраструктурных проектов в регионах;

3. развитие и поддержка предпринимательства, малого и среднего бизнеса;

4. развитие транспортной и газотранспортной системы.

Вице-премьер в докладе отметил, что в ходе формирования законопроектов большая работа была проведена с фракцией «AMANAT», в том числе в части обсуждения потребности регионов.

В целом, по итогам обсуждений законопроект одобрен и будет вынесен на ближайшее пленарное заседание Мажилиса.