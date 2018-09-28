Общество
Поступок астанинских ребят восхитил пользователей соцсети
Незнакомые дети вернули астанчанке утерянный кошелек с документами и деньгами, сообщает Kazpravda.kz.

В социальной сети Facebook пост с новостью о честном поступке ребят разместила племянница жительницы Астаны. 

"Спустя примерно 1,5-2 часа на номер тети поступил звонок. По голосу дети кричали довольным голосом: "Мы нашли ваш кошелек". Далее состоялась встреча. Тетя поинтересовалась, как они узнали ее номер? Ребятишки с улыбкой на лице сообщили, что нашли чек в кошельке и позвонили по номеру на нем. Я была в восторге, слушая рассказ!" – пишет она.

Девушка выразила благодарность родителям детей, отметив их сообразительность, смекалку и отзывчивость.

В комментариях пользователи Сети также восхищаются поступком ребят, радуясь, что "растет поколение честных людей".

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