Поступок настоящего воина

...Телефонный звонок спасателям в дежурную часть поступил 22 января в 17.06. В селе Сарыколь Целиноградского района горел один из двухквартирных жилых домов. «В доме остались дети!» – кричали в трубку позвонившие люди.

Неизвестно, успели бы пожарные предотвратить трагедию или нет, но все решили действия уроженца этого же села, младшего сержанта войсковой части 01068 КНБ РК Адильхана Казыбая. Именно он, не растерявшись, бросился в горящий дом и вынес уже потерявших сознание детей.

В момент пожара молодой военный гостил у старшего брата. Когда пришел домой, о пожаре ему рассказала мама.

– Узнав, что у односельчан горит дом, я завел машину и поспешил на место происшествия. Там было много встревоженных, плачущих людей. Из их сбивчивых фраз понял, что в доме остались маленькие дети, – рассказывает Адильхан.

Больше он ни о чем не думал. Мгновенно разбив окно, влез в дом и начал в темных задымленных комнатах искать детей, не отзывавшихся на его крики. Задыхаясь, шел на ощупь и наткнулся на что-то похожее на детские руки или ноги… Но это оказалась кукла. Вернулся к разбитому окну вдохнуть свежего воздуха и громко крикнул плачущей матери: «В какой комнате могут быть дети?» Она показала рукой на соседние окна. Сделав глубокий вдох, парень продолжил поиски.

В итоге он нашел восьмилетнюю девочку, которая лежала на полу без сознания. Адильхан схватил ее, подбежал к окну и передал матери. Второй ребенок, трехлетний малыш, также без сознания, лежал в углу той же комнаты. Взяв ребенка на руки, парень, задыхаясь, выбежал на улицу. Огонь к тому времени начал сильно разгораться, но за него взялись подоспевшие пожарные.

Как выяснилось, при тушении пожара произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате частично обрушилась кровля дома. «Пожар ликвидировали после десяти часов вечера. Жертв и пострадавших нет. Причина устанавливается. Дети были госпитализированы в городскую больницу № 2 города Астаны. Состояние обоих удовлетворительное», – отметили в пресс-службе ДЧС.

А спаситель ребятишек, их ангел-хранитель, мужественный воин Адильхан Казыбай, как оказалось, приехал домой в отпуск. Судя по всему, младший сержант запомнит его надолго.