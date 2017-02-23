​Посты ждут реконструкции

Любовь Доброта, Южно-Казахстанская область

В зоне внимания рабочей группы, в состав которой вошли министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов, министр финансов Бахыт Султанов, оказались таможенные посты «Б. Конысбаев», «Жибек Жолы», «Капланбек», «Казыгурт». В ходе поездки обсуждены вопросы реконструкции таможенных постов, что позволит нарастить торгово-экономические обороты между странами.

Протяженность линии границы между Казахстаном с Узбекистаном на территории Южно-Казахстанской облас­ти составляет 958,76 км. Приграничные таможенные посты имеют соответствующую инфраструктуру и оснащены всеми современными электронными средствами таможенного контроля, что позволяет в минимальные сроки провес­ти процедуры в отношении товаров и транспортных средств, пересекаю­щих границу ЕАЭС.

В 2016 году через три таможенных поста – «Б. Коныс­баев», «Жибек Жолы», «Капланбек» – границу пересекли более 6 млн граждан и около 84 тыс. автотранспортных средств. Однако расширение торгово-экономических связей требует ускорить обработку грузов и увеличить пропускную способность таможенных постов.

В ходе поездки делегация посетила пассажирский терминал на таможенном посту «Жибек Жолы», построенный в 2009 году в ходе проведения здесь масштабной реконструкции. Наличие современного терминала позволило существенно увеличить пропускную способность. Сейчас через этот пост в сутки проходит до 14 тыс. физических лиц в обоих направлениях.

Таможенный пост «Капланбек» тоже сегодня требует реконструкции. В частнос­ти, необходимо расширить мост через реку Келес, что позволит увеличить возможности для проезда автотранспорта. Сейчас этот пост способен пропускать более 28 тыс. грузовых и легковых автотранспортных средств.

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