Посвящена тюркским письменам

Об этом сообщила пресс-служба НБ РК. Преобладающий цвет банкноты: желто-коричневый. Преобладающие изображения лицевой стороны вертикальные. На правой стороне купюры изображен монумент «?аза? Елi» и летящие голуби. В середине левой части фрагмент скульптуры Культегина. В верхней части изображены государственные символы Казахстана: Государственный герб и Государственный флаг. Преобладающие изображения оборотной стороны горизонтальные. На ней изображены наскальные силуэты тюркских воинов, памятник тюркской письменности на заднем плане.

Тираж памятной банкноты «Kүл­тегін» составляет 10 млн. штук.

Алла ДЕМЕНТЬЕВА