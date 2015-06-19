Посвящение Алие Статьи 741 Жубаныш БАЙГУРИНОВ, Актобе

Фото из архива "КП"

В нынешнем году впервые он проходил на международном уровне среди исполнителей песен известного казах­станского композитора Бейбит Оралулы. В нем приняли участие более 20 конкурсантов в возрасте от 18 до 30 лет из всех регионов Казахстана, а также России, Кыргызстана, Азербайджана. В рамках конкурсной программы прошли мастер-классы членов жюри, в состав которого вошли известные музыканты, композиторы, народные артисты РК и СНГ. В частности, председатель жюри – композитор РК, заслуженный деятель искусств Кенес Дуйсекеев. Члены жюри: композитор, член Союза композиторов РК Бейбит Оралулы, заслуженный деятель искусств Азербайджана, композитор Сардар Фараджаев, казах­станская певица, заслуженный деятель РК, лауреат Государственной молодежной премии "Дарын" и международных фестивалей и конкурсов Алтынай Жорабаева, композитор, аранжировщик, музыкальный продюсер Ренат Гайсин, виртуоз-домбрист, обладатель Государственной молодежной премии "Дарын" и премии "Тарлан" Асылбек Енсепов.



По итогам 1-го и 2-го туров конкурса были названы имена победителей. 1-е место жюри присудило солисту из Западно-Казахстанской области Аймбеку Сартукову. Главный приз – Гран-при – завоевала исполнительница из Карагандинской области Арайлым Жукенова. Были определены обладатели второго и третьего призовых мест. Церемония их награждения состоялась на родине Алии – в Кобдинском районе, где они приняли участие в гала-концерте, посвященном 90-летию Алии Молдагуловой.