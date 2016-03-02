​Посвящение мастеру слова

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Михаил ТЁ, Жамбылская область

На торжественном собрании в ЦКЗ «Баласагун» о певце Великой степи говорили многие.

– Жизнь и творчество Жамбыла – пример истинного патриотизма, верности родной земле и мудрости. Имя прославленного народного акына известно не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Состоявшиеcя в преддверии юбилейной даты мероприятия – это дань уважения наследию Жамбыла. Наша область удостоена большой чести – носить его имя, – отметил первый заместитель акима области Бекболат Орынбеков.

Известный деятель культуры Алибек Амзеев подчеркнул, что творчество Жамбыла Жабаева – настоящий кладезь народных дум, и в своих песнях непревзойденный мастер слова умело прославлял родной край, рассказывал о легендарных батырах, о жизни народа, его надеждах и чаяниях, печалях и радостях. А в годы Великой Отечественной войны его произведения поддерживали солдат и вдохновляли на подвиги.

Праздничный концерт открыл оркестр народных инструментов под руководством главного дирижера Есиркепа Жолдасова. Бурю аплодисментов вызвала песня на слова Кенена Азербаева «Жамбыл туралы сарын», исполненная трио «Тараз». Прозвучали и произведения самого Жамбыла Жабаева в исполнении Сагата Мырзакулова, победителей республиканского конкурса «Слушай, степь, Жамбыла» Карлыгаш Жамбаевой, Еркебулана Оразымбетова и Сулужан Абеновой. В завершение собравшиеся увидели документальный фильм, посвященный акыну.

Республиканский конкурс среди жыршы-термеши «Тыңда, дала, Жамбылды!», определивший сильнейших мастеров народного жанра, стал еще одним знаковым событием. Открывая творческое состязание, заместитель акима области Ерканат Манжуов подчеркнул, что акын оставил большое наследие, которое надо не только беречь, но и пропагандировать среди молодежи. В конкурсе приняли участие более 30 исполнителей из всех регионов республики. На сцене прозвучали отрывки из произведений Жамбыла Жабаева, Сауытбека, Суюнбая, Умбетали, Кенена Азербаева, Аяза Бетбаева и других авторов.

Обладателем главного приза стал Рахымбай Данияр, студент первого курса Казахской национальной академии искусств им. Т. Жургенова, который, по словам председателя жюри Дуйсенбека Омиралиева, оказался на голову выше маститых певцов. Дипломы первой степени завоевали солистка Казахской государственной филармонии им. Жамбыла Макпал Токтаганова из Алматы и певица Жамбылской областной филармонии Сулужан Абенова. Второе место разделили Ерболат Шалдыбеков из Алматинской областной филармонии, студент третьего курса Кызылординского государственного университета им. Коркыт-ата Жарасхан Толебей и Муратхан Донбаев из Восточно-Казахстанской области. Третье место жюри присудило кызылординцу Марату Сугирбаю, астанинцу Курману Байтасову и представителю Восточно-Казахстанской области Толегену Шакаримову.

В таразском городском Доме культуры состоялся областной конкурс «Жамбылские чтения». Его победителем объявлен житель Жуалынского района Нурболат Сатымкул. Кроме того, прошли региональный конкурс-мушайра среди молодых акынов, литературно-музыкальный вечер «Жыр алыбы – Жамбыл» и другие мероприятия.

– Конкурсы показали, в какой степени его участники знакомы с творчеством Жамбыла Жабаева. На мой взгляд, они справились с поставленной задачей и смогли осознать значение наследия акына для народа, – сказала руководитель областного управления по развитию языков Галия Боранбаева.

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