​Посвящение Шостаковичу

Валентина ФИРОНОВА

Музыканты под управлением дирижера – художественного руководителя оркестра Берика Батырхана блистательно исполнили Симфонию № 9 и Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, сполна передав слушателям глубину и красоту творений известнейшего композитора ХХ века. Незабываемые мгновения подарил поклонникам классики и лауреат международных конкурсов Ернар Нуртазин, главный дирижер симфонического оркестра, солировавший в Концерте № 1.

Особая атмосфера царила и на сцене, и в зале Конгресс-холла. По доброй традиции на концерты филармонии ходят семьями: родители с детьми, бабушки с дедушками вместе с внуками. Благотворное времяпрепровож­дение! И есть о чем поговорить до и после концерта.

...Дмитрий Шостакович музыку начал сочинять с 9 лет, в 13 уже был студентом консерватории. Его дипломной работой стала Первая симфония, с которой и началась мировая известность композитора. К 30 годам им были созданы сочинения для фортепиано и струнных инструментов, для голоса и фортепиано, четыре симфонии, три балета, две оперы и целый ряд партитур для кино и театра.

Симфонии Шостаковича – особая страница в истории музыки. Девятая, написанная осенью 1945 года, посвящена Победе и объединяет слушателей светлым мироощущением. А ведь была и знаменитейшая Седьмая, которую он начал писать в кольце блокады. Позднее Дмитрий Дмитриевич скажет, что в «Ленинградской» он «воплотил мужество своих соотечественников перед лицом войны». Не случайно днем ее первого исполнения композитор выбрал 9 августа 1942 года, когда гитлеровцы намеревались захватить город. У фашистов даже были заготовлены пригласительные билеты на банкет в ресторане гостиницы «Астория». В Ленинграде же распространялись другие билеты – на концерт в филармонии.

Концерт транслировался как по радио, так и по громкоговорителям городской сети. Седьмую симфонию Дмитрия Шостаковича слышали не только жители города, но и солдаты осаждавших Ленинград немецких войск. Один из них после войны признавался: «Тогда, 9 августа 1942 года, мы поняли, что проиграем эту войну. Мы ощутили вашу силу, способную преодолеть голод, страх и даже смерть».

Музыка давала людям то, что у них отняла война, она спасала души, воскрешала дух. Своей спасительной силы музыка Шостаковича не потеряла и сегодня. Да, его произведения требуют глубокого вслушивания, вдумчивого «вчитывания», как в сложный роман или тончайшую психологическую новеллу. Этим композитор и интересен и потому расставаться с ним не хочется. Потому и звучит его музыка.

