​Посвящение столице

В преддверии праздника в регионе распахнули двери новые образовательные, медицинские, культурные и спортивные учреж­дения, а также производственные предприятия. Отрадно, что большая часть из них открылась в сельской местности.

К примеру, в Байзакском районе построен новый ясли-сад «Ерік ата» стоимостью 11 млн тенге. В трех группах на казахском языке здесь будут воспитывать одновременно 75 малышей. Еще одна дошкольная организация заработала в Жамбылском районе. Детский сад «Зерде», рассчитанный на 50 мест, стал превосходным подарком для жителей аула Акбулым. Готовить детей к школе тут будут 6 воспитателей.

В Меркенском районе сдали в эксплуатацию детский сад «Ерсултан», построенный в рамках государственно-частного партнерства. Его смогут посещать 125 местных ребятишек. Примечательно, что здесь образовательный процесс будет основываться на трехъязычии.

А в Шуском районе открылись сразу 2 детских сада, «Нур-Аш» и «Лашын». Оба образовательных учреждения могут принять по 75 малышей. Общая стоимость проектов составила 48,5 млн тенге.

Шестая по счету дошкольная организация представлена в городе Каратау Таласского района. Здесь открылся детский сад «Елдана» на 50 мест. Стоимость проекта составляет 20 млн тенге. Для воспитания и обучения детей созданы все необходимые условия. Надо сказать, что долгое время в регионе ощущался недостаток мест в детсадах. Теперь благодаря появлению ряда новых число очередников заметно сократилось.

Между тем некоторые жители Таласского района будут праздновать юбилей столицы в новых квартирах. Буквально на днях в административном центре района сдали в эксплуатацию 70-квартирный жилой дом. На реконструкцию и восстановление некогда заброшенной многоэтажки было выделено 226 млн 886 тыс. тенге.

В Сарысуском районе запущен завод по добыче и обработке пищевой соли ТОО «Соляная компания «Асылтұз». Проект был внедрен в Карту поддержки предпринимательства руководством области в декабре 2016 года. На строительство предприятия выделено 710 млн тенге. Производственная мощность завода составляет до 50 тыс. тонн продукции в год. При этом создано 75 рабочих мест со средней зарплатой 60–80 тыс. тенге.

К 20-летию Астаны в Жуалынском районе ввели в строй солнечную электростанцию ТОО «Burnoye Solar-2». Для реализации второго этапа проекта затрачено 22 млрд 667 млн тенге, из них 7 млрд 804 млн тенге взяты из бюджета ТОО «United Green-Samruk Kazyna», остальные средства выделены Евразийским банком развития и реконструкции и Международным фондом чистых технологий. Для реализации такого масштабного проекта привлечены 300 человек. Всего же на станции соз­дано 45 постоянных рабочих мест.

В районе Т. Рыскулова появилась новая точка притяжения любителей физических нагрузок. Здесь распахнул двери новый спортивно-оздоровительный комплекс на 160 посадочных мест. На его строительство, начавшееся еще в прошлом году, затрачено 362,8 млн тенге. Подрядчиком выступило ТОО «Нур Турсын», которое успело завершить проект к назначенному сроку.

В Таразе сданы в эксплуатацию сразу 3 объекта. Новый спортзал ангарного типа областной специализированной школы олимпийского резерва стал третьим в городе. На его строительство выделено 494,7 млн тенге. Проектно-сметную документацию подготовило ТОО «Тараз-технопроект», а строи­тельством занималась компания «Каратау-Курылыс-2030».

О необходимости строительства велосипедной базы в регионе речь шла уже давно. Но по разным причинам проект откладывался. Наконец, его удалось воплотить в реальность. Учитывая возрастающую популярность велоспорта среди местных жителей, этот объект однозначно простаивать не будет. База открыта в областной специализированной детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва № 4 по велосипедному и водным видам спорта. Строительство вело ТОО «АЕМ». Общая стоимость проекта составила 166,5 млн тенге.

В свою очередь на молокопере­рабатывающем заводе ТОО «Көк­жиек-2030» открылся новый цех, где создано дополнительно 30 ра­бочих мест. Производственное помещение оснащено современным итальянским оборудованием стои­мостью 1,6 млрд тенге. В сутки цех способен перерабатывать до 100 тонн молока.

Больше всего объектов – 7 – представлено в одном из крупнейших, наиболее развитом и гус­тонаселенном районе области – Кордайском. Здесь в преддверии юбилея столицы сдали в эксплуа­тацию историко-краеведческий музей аула Альжан ана, где собраны экспонаты из жизни населенного пункта. На его строительство из областного бюджета было выделено 267 млн тенге.

Вместе с тем в этом же селе открылась врачебная амбулатория на 15 посещений. На реализацию проекта затрачено 35 млн тенге. За здоровьем сельчан будут следить 9 медицинских работников. В райо­не уделяют внимание и развитию массового спорта. Здесь открыта спортплощадка для игры в мини-футбол, на строительство которой из областного бюджета выделено 8 млн 756 тыс. тенге. Исполнителем работ выступило ТОО «Аль-Аркаржан и К».

В административном центре открылся новый физкультурно-оздоровительный комплекс на 320 посадочных мест. Возведение этого объекта было профинансировано из областного бюджета. Строительство началось в марте прошлого года. Из выделенных на него 420 млн 867 тыс. тенге главным подрядчиком «ПСК Алибек» в прошлом году освоено 200 млн тенге, оставшиеся средства перешли на нынешний год.

В преддверии юбилея Астаны начал свою деятельность сельскохозяйственный кооператив «Qasyq». В созданном агроформировании работают 33 рабочих. С начала года, заключив договор с ТОО «Первомайские деликатесы», кооператив предоставил свыше 32 тонн мяса.

Помимо этого, в рамках акции в районе открыты 2 дошкольных учреждения. Детсад «Керимбала» на 200 мест, в котором малыши будут обучаться на двух языках, расположен в селе Кордай. На его строительство потрачено 150 млн тенге. А детский сад «Асыл перзент» построен в селе Беткайнар. Проект­ная стоимость составила 40 млн тенге. Здесь в 4 группах 100 детей будут воспитываться на казахском языке.

Заключительным аккордом широкомасштабной акции стал областной форум «Астана – аймақтардың арқауы!» Лейтмотив мероприятия – идея расцвета столицы как главного символа независимости государства, духовной модернизации общества и успешного социально-экономического развития всей страны.

Поздравив всех с юбилеем Астаны, аким области Аскар Мырзах­метов отметил, что стало уже традиционным к Дню столицы открывать в области промышленные и социально значимые объекты.

– В эти дни в регионе сданы в экс­плуатацию 20 объектов в различных сферах. Всего же за последние 20 лет введено в строй более 100 производственных предприятий и 350 социальных учреждений. Уверен, жамбылцы и впредь будут прилагать все свои усилия для дальнейшего развития Казахстана и его столицы, – отметил глава региона.

С поздравительными речами выступили известный поэт, заслуженный деятель РК Кайырбек Асанов, доктор педагогических наук, профессор Таразского государственного педагогического университета Турсынай Абдикадырова, выпускница Назарбаев Интеллектуальной школы Еркежан Ыбыраева и заместитель директора таразской школы-гимназии № 40 Ирина Щедрина.

– 20 лет назад Глава государства подписал указ о переносе столицы, и за это время благодаря мудрому и дальновидному решению Президента страны мы получили новую столицу, ставшую жемчужиной Евразии, – отметила Ирина Щедрина. – Уникальный облик Астаны стал воплощением стремительного роста образованной, умной и активной молодежи, развивающейся на ценностях «Мәңгілік Ел». Уроки становления столицы для молодого поколения поистине бесценны. Отрадно говорить, что 82 выпускника нашей школы учились или учатся в Астане.

Завершением форума стал праздничный концерт. Трио «Алатау», вокальная группа «Кәусар», артис­ты областной филармонии Асель Уашева, Асем Абдуалиева, Ерулан Бакытулы, Дулат Жасузаков и другие, а также вокальный ансамбль «Камертон» городского центра внешкольной работы и детского творчества посвятили свои песни имениннице. На сцене прозвучали известные хиты «Аяулы Астана», «Город мой», «Здравствуй, столица!», «Нұрлы Астана».

– День столицы – праздник не только жителей Астаны, но и всех казахстанцев, – отметил Аскар Мырзахметов. – За 20 лет наша столица превратилась в современный, динамично развивающийся мегаполис с неповторимым обликом и архитектурным стилем. Астана – это гордость народа, символ независимости страны. Она стала реальным воплощением мечты многих поколений наших предков и грандиозных исторических планов нашего Президента.