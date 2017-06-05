Посвящение великому акыну

Биржан Кожагулов при жизни за свое богатое песенное наследие, редкий талант акына и благородное поведение был удос­тоен высокой чести от народа – приставку к своему имени «сал». Каждая песня Биржана – это жемчужина казахского музыкального творчества, требующая от исполнителей незаурядных вокальных данных, темперамента и мощи. И с этой задачей блес­тяще справились камерный хор Государственной академичес­кой филармонии акимата Астаны, ансамбль традиционной музыки «Қорқыт» и солисты отдела народного пения – лауреаты международных конкурсов Данияр Мукан и Жаксыгельды Маясаров.

В программе вечера прозвучали шедевры казахского соловья, пронизанные философскими размышлениями о любви, социальном неравенстве, добре и зле. По мнению Ахмета Жубанова, песни Биржана – отражение событий и встреч, которые волновали и трогали его душу.

Трогают они зрительские серд­ца и сейчас. Проникновенно были исполнены на концерте песни «Жанбота», «Ғашығым», «Ляйлім-шырақ», «Айтпай», «Теміртас», «Бурылтай» и другие. Долго зрители не отпускали со сцены прославленные коллективы – камерный хор Государственной академической филармонии Астаны – лауреата многочисленных международных конкурсов под руководством художественного руководителя и дирижера Гульмиры Куттыбадамовой и ансамбль традиционной музыки «Қорқыт», руководит которым Шолпан Корганбек.

Изюминкой концерта стали не только песни Биржана, но и его последователя – Ыбрая. Порадовала зрителей своим исполнительским мастерством и гость вечера, заслуженная артистка РК Капаш Кулышева – воспитанница одного из основателей нацио­нального оперного искусства, народного артиста Гарифуллы Курмангалиева.