Посвященная Дню госсимволов РК акция #МеніңТуым #МойФлаг набирает обороты в соцсетях

В социальных сетях продолжает развиваться и набирать обороты стихийная акция под хэштегами #МеніңТуым #МойФлаг, посвященная Дню государственных символов РК, сообщает Inform.kz
.
Уже около 700 человек опубликовали на своих страничках в соцсетях портреты и селфи с государственной символикой Республики Казахстан, и в комментариях рассказывают о себе, своей стране, признаются в любви к Родине.
Многие участники акции - студенты казахстанских или зарубежных вузов. Некоторые молодые люди признаются, что флаг Казахстана - это частичка Родины, которая греет душу и придает им сил в учебе и труде.
Школьники выкладывают фотографии с последних звонков или выпускных, и в каждой фотографии обязательно фигурирует Государственный флаг Республики Казахстан.
Участники акции постарше, как правило, публикуют свои фото на фоне флага, и с комментариями в виде цитат из стихов казахстанских поэтов.
Фотографиями дело не ограничивается. В рамках акции появился ряд видеороликов
, в которых граждане Казахстана рассказывают
о своем трепетном и патриотическом отношении к стране и ее государственным символам.
Первые публикации под хэштегами #МеніңТуым #МойФлаг впервые появились в сети около месяца назад, и с тех пор к акции присоединяются все новые и новые люди, самых разных социальных статусов, возраста, образования и географического местоположения.
Конституционный Закон "О государственных символах Республики Казахстан" был принят 4 июня 2007 года
.
Государственные символы - это один из неотъемлемых атрибутов любого государства, олицетворяющих его идентичность и суверенитет. В Республике Казахстан государственными символами являются - Государственный Флаг, Государственный Герб и Государственный гимн.