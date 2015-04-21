Посвятили трехдневный марш

Конечной точкой пути стало святое место «Туркiбасы», до которого от областного центра 70 км. Такое расстояние участники акции преодолели за три дня. По пути они делали остановки у памятников и монументов, установленных в аулах в память о воинах Великой Отечественной войны, общались с населением, побывали в школах. Не остались без внимания делегации и бывшие фронтовики.
Мархабат Байгут считает, что акция «Не забудем подвиг тех, кто выиграл войну» имеет огромное воспитательное значение для подрастающего поколения. О том, какой ценой досталась Победа, убежден общественный деятель, не лишне напомнить и взрослым.