Посвятили трехдневный марш

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Любовь ДОБРОТА, Шымкент
Конечной точкой пути стало святое место «Туркiбасы», до которого от областного центра 70 км. Такое расстояние участники акции преодолели за три дня. По пути они делали остановки у памятников и монументов, установленных в аулах в память о воинах Великой Отечественной войны, общались с населением, побывали в школах. Не остались без внимания делегации и бывшие фронтовики.
Мархабат Байгут считает, что акция «Не забудем подвиг тех, кто выиграл войну» имеет огромное воспитательное значение для подрастающего поколения. О том, какой ценой досталась Победа, убежден общественный деятель, не лишне напомнить и взрослым.

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