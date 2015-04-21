Посвятили трехдневный марш Свежий выпуск 431 Любовь ДОБРОТА, Шымкент

Конечной точкой пути стало святое место «Туркiбасы», до которого от областного центра 70 км. Такое расстояние участники акции преодолели за три дня. По пути они делали остановки у памятников и монументов, установленных в аулах в память о воинах Великой Отечественной войны, общались с населением, побывали в школах. Не остались без внимания делегации и бывшие фронтовики.

Мархабат Байгут считает, что акция «Не забудем подвиг тех, кто выиграл войну» имеет огромное воспитательное значение для подрастающего поколения. О том, какой ценой досталась Победа, убежден общественный деятель, не лишне напомнить и взрослым.