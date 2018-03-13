​Посыл времени

Если средняя зарплата работников АО «Казпочта» сегодня составляет 109 тыс. тенге, то благодаря мотивационной программе некоторые могут увеличить свой заработок в 2 раза. Об этом вчера в Астане на площадке Службы цент­ральных коммуникаций сообщил председатель правления АО «Казпочта» Сакен Сарсенов.

– В 2017 году мы запустили автоматизированную сортировочную машину, благодаря чему посылки теперь обрабатываются в 10 раз быстрее. Заработал собственный процессинговый центр, введена верификация граждан, что дает нам возможность оказывать почти весь спектр агентских и финансовых услуг. Кроме того, АО «Казпочта» становится крупным логис­тическим хабом, – рассказал Сакен Сарсенов.

Новая стратегия компании на 2018–2027 годы предполагает создание экосистемы для электронной коммерции. Еще одна инициатива Казпочты – создание Евразийского транс­континентального коридора – позволит расширить комплекс логистических услуг, а выход на рынок курьерской доставки B2C ЕАЭС усилит присутствие Казахстана на международных рынках. Развитие гипермаркета услуг с использованием платформы post.kz, запуск проекта цифрового ID, интернет-эквайринга и аналитики на основе «больших» данных дадут компании возможность для осуществления цифровой трансформации.

Также Сакен Сарсенов пообе­щал сделать возможным осмотр содержимого посылки до внесения платы, что позволит незамедлительно возвращать негодный товар в интернет-магазин.

Журналисты напомнили о случае, когда вместо заказанных по почте ботинок известного бренда была получена обувь­ китайского производства.

– Мы разорвали контракт с данной компанией-партнером, а также усилили контрольные мероприятия перед заключением договоров, – сказал Сакен Сарсенов. – Для нас клиенты важнее всего. Такие резонанс­ные случаи, как этот, подрывают доверие к развитию электронной коммерции в нашей республике. А она в соседних странах бурно развивается, и Казахстан с точки зрения расположения находится в очень выгодных условиях.

Транзитный путь через Казахстан, по словам главы Казпочты, является максимально удобным для китайских и европейских партнеров. В рес­публике планируется создавать так называемые бондовые склады, то есть заказанный из Китая товар будет отпускаться из Казахстана, что сокращает издержки, стоимость и сроки доставки.

– Это интересный вызов для Казпочты. Из Китая в Европу ежегодно отправляется 250 миллионов посылок, обратно – 800 миллионов. Это сотни миллиардов долларов – практически новая нефть, и Казахстану надо в этом направлении поработать, чтобы перехватить значительную часть объемов, – заключил спикер.