Солисты дуэта "Потап и Настя" объявили о прекращении совместной работы на неопределенный срок. Об этом артисты завили в опубликованном на YouTube-странице видеообращении, сообщает korrespondent.net
.
"Сколько продлится пауза, мы и сами не знаем", – отметила Настя Каменских.
При этом Алексей Потапенко (Потап) отметил, что на прощание у них для поклонников есть "кое-что интересное".
Дуэт "Потап и Настя" был основан в 2006 году. Наиболее известными хитами коллектива являются "Не пара", "Умамы", "Чумачечая весна" и другие.