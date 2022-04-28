Потенциал для роста

Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным директором компании Trafigura Джереми Вейром.

В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, декарбонизации экономики, торговли углеводородами, транспортно-логистическом секторе. Глава Правительства отметил заинтересованность во взаимовыгодном партнерстве с учетом опыта и возможностей компании на мировых рынках в целях повышения эффективнос­ти экономической деятельности страны.

В свою очередь Дж. Вейр подчеркнул, что Казахстан обладает значительным потенциалом для развития и роста.

«Мы можем стать долгосрочными партнерами и готовы помочь вам выйти на международные рынки. Для этого у нас есть все возможности», – отметил он. По итогам переговоров стороны договорились провести совместные консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.