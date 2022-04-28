Свежий выпуск Потенциал для роста 28 апреля 2022 г. 4:13 Бауыржан Тауков Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел встречу с исполнительным директором компании Trafigura Джереми Вейром. В ходе беседы стороны обсудили перспективы сотрудничества в сфере возобновляемой энергетики, декарбонизации экономики, торговли углеводородами, транспортно-логистическом секторе. Глава Правительства отметил заинтересованность во взаимовыгодном партнерстве с учетом опыта и возможностей компании на мировых рынках в целях повышения эффективности экономической деятельности страны. В свою очередь Дж. Вейр подчеркнул, что Казахстан обладает значительным потенциалом для развития и роста. «Мы можем стать долгосрочными партнерами и готовы помочь вам выйти на международные рынки. Для этого у нас есть все возможности», – отметил он. По итогам переговоров стороны договорились провести совместные консультации по вопросам, представляющим взаимный интерес.