​Потенциал для роста есть

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Женис БАЙТУРИН, Актобе

В регионе продолжается работа по привлечению инвестиций для реализации новых крупных проектов. К ним относятся производство брикетированного угля в Каргалинском районе общей стоимостью порядка 80 млн долларов, строительство ветровых электростанций до 100 МВт в Хромтауском районе, а также в селе Бадамша Каргалинского района, солнечной электростанции на подстанции «Ульке» мощностью 200 МВт, завод по переработке 200 тыс. тонн твердых бытовых отходов в год, комплекс по переработке газа в жидкое топливо в Мугалжарском районе.

Основным донором инвестиций остается город Актобе. Несколько крупных производств будут размещены в индустриальной зоне. ТОО «TalanTechnology» планирует выпускать травмобезопасные покрытия высшего качества, «Актобе TOPSA Пласт» – 3 тыс. тонн антифриза, различных растворителей, химических реагентов, «FIBCKazakhstan» – упаковку из полиэтилена и полипропилена.

Местные власти особое значение придают и развитию малого и среднего бизнеса. По итогам 2015 года количество зарегистрированных субъектов МСБ составило 58,2 тыс. единиц, из которых 50,2 тыс. – действующие. За счет изыскания дополнительных резервов в текущем году планируется увеличить число активных субъектов МСБ еще более чем на 1 тыс.

Существенную помощь в решении этого вопроса должна оказать «Дорожная карта бизнеса-2020», на реа­лизацию которой в текущем году из республиканского бюджета предусмотрено 4,1 млрд тенге. Львиная доля этих средств будет направлена на субсидирование процентной ставки и подведение недостающей инфраструктуры. В общей сложности с начала реализации программы мерами господдержки охвачены 875 субъектов предпринимательства на сумму 15,3 млрд тенге. В результате за 6 лет в области сохранено 15,1 тыс. рабочих мест и создано 5,7 тыс. новых, выплачено налогов в размере 35,5 млрд тенге.

По словам главы региона Бердыбека Сапарбаева, общие показатели области должны быть не ниже уровня прошлого года, и для этого предстоит увеличить инвестиции в два раза, уделить особое внимание развитию малого и среднего бизнеса в районах и областном центре. Важно усилить работу по созданию мини-ферм, разведению кроликов, перепелок, коз и производству меда, тем более что желающих сегодня открыть собственное дело в данном направлении немало. Власти готовы оказать в этом всяческое содействие и поддержку.

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