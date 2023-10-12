Потенциал духовной дипломатии

Весомый вклад

Участники из более чем 20 стран мира – лидеры и представители ислама, христианства, иудаизма, буддизма, индуизма, даосизма, синтоизма и других религий – обсудили ход реализации положений декларации, принятой на VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, а также одобрили Концепцию развития съезда на 2023–2033 годы, разработанную по поручению Главы нашего государства.

Президент Касым-Жомарт Токаев направил обращение к участникам XXI заседания секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, которое в начале встречи зачитал председатель Сената Парламента РК – руководитель секретариата Маулен Ашимбаев.

«В этом году Съезду лидеров мировых и традиционных религий исполняется 20 лет. За это время форум доказал свою актуальность и востребованность. Сегодня он является важной платформой для продвижения межцивилизационного диалога. Съезд вносит весомый вклад в укрепление межрелигиозного мира и согласия, продвижение идей толерантности и взаимоподдержки, способствует решению значимых глобальных проблем.

В рамках форума духовные лидеры планеты регулярно встречаются и обсуждают актуальные вопросы, волнующие людей во всем мире. На этой площадке звучат идеи и предложения, направленные на сохранение мира, укрепление диалога и культуры взаимного уважения и сотрудничества. В условиях обострения геополитической обстановки и усиления фундаментальных вызовов возрастает значение таких ценностей, как нравственность, доброта, гуманизм. Наряду с этим важно сформировать новую систему международной безопасности. Для этого необходимо сплочение глобальных сил, выступающих за мир и стабильность. Большую роль в этом деле могут сыграть духовные лидеры», – подчеркнул Глава государства в обращении.

Поприветствовав участников встречи в Астане, Президент выразил уверенность в том, что заседание секретариата пройдет содержательно и плодотворно.

Касым-Жомарт Токаев также отметил, что Казахстан намерен и далее поддерживать инициативы по продвижению межрели­гиозного и межцивилизационного диалога в качестве одного из ключевых приоритетов своей внешней политики.

Миссия Съезда расширяется

Открывая заседание, Маулен Ашимбаев подчеркнул, что за 20 лет съезд стал уникальной диалоговой платформой, объединяющей первых лиц и наиболее авторитетных высоких представителей всех мировых и традиционных религий. В частности, последний на сегодня VII Съезд стал событием глобального масштаба, к которому было приковано внимание всего мира.

По словам спикера, начавший проводиться в 2003 году съезд духовных лидеров стал одной из первых площадок, где за одним столом встретились высокие представители ислама, христианства, иудаизма и других традиционных религий. Их мирный и уважительный диалог ясно продемонстрировал, что экстремизм и терроризм не имеют ничего общего с истинной сутью религии. И сегодня межрелигиозный диалог, вклад в становление и успешное развитие которого внесли съезды в Астане, стал не просто реальностью, но и важным фактором международных отношений.

– Как отметил Президент нашей страны Касым-Жомарт

Кемелевич Токаев на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН,

Казахстан продвигает межрелигиозный и межконфессиональный диалог как неотъемлемые элементы культуры мира. Это вклад нашей страны в конструктивное развитие международных отношений, – отметил

Маулен Ашимбаев.

Он также подчеркнул вклад съезда в гармоничное развитие многоконфессионального общест­ва Казахстана, напомнив, что в нашей стране проживает более 100 этнических групп, относящих себя к 18 различным религиям и конфессиям.

Обращаясь к участникам заседания, руководитель секретариата отметил, что в то время, как религиозные лидеры демонстрируют пример успешного диалога и взаимопонимание, в мировой политике нарастают разногласия и конфликты. Растет геополитическое соперничество крупных держав, наблюдается эрозия международной системы безопасности.

– К глубокому сожалению, пока не дают осязаемого результата попытки остановить кровопролитие в Украине и других горячих точках. Нас всех тревожит серьезная эскалация на Ближнем Востоке, обострение палестино-израильского конфликта, повлекшего многочисленные жерт­вы среди мирного населения. В этих условиях мы призываем к поиску политических инструмен­тов для решения ситуации мирным путем, не прибегая к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации и расширению конфликта, – сказал Маулен Ашимбаев.

Он также обратил внимание на то, что снижается эффективность международных усилий по преодолению глобальных стратегических вызовов. Серьезной угрозой остается распространение «языка ненависти и вражды».

– Большую тревогу вызывают действия провокаторов, которые в корыстных целях пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих. Сожжение священных книг, оскорбление религиозных символов – это вандализм, разжигающий враж­дебность между народами и религиями. Как было отмечено Президентом Казахстана на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, такие непозволительные и варварские акции не имеют ничего общего со свободой слова. В настоящее время в условиях возрастающей международной напряженности жизненно важно найти новые подходы к укреплению глобального диалога и доверия, – подчеркнул спикер Сената.

В основе большинства проблем современного мира лежит нравственный кризис, и, как отметил Маулен Ашимбаев, в этих условиях роль мировых и традиционных религий как хранителей фундаментальных и нравственных ценностей имеет огромную важность.

– Фундаментом современного общества должны быть незыблемые духовные и нравственные ценности, культура толерант­ности и диалога. Именно эти ценности способны обеспечить мир и основу нового мирового порядка. В этой связи Президент Казахстана выступил с инициа­тивой формирования нового глобального движения за мир в целях построения прочной сис­темы международной безопас­ности. Роль лидеров мировых и традиционных религий в этом процессе является очень важной, – отметил руководитель секретариата съезда.

Маулен Ашимбаев напомнил, что в итоговой декларации VII съезда была поставлена задача по разработке проекта Концепции развития форума на 2023–2033 годы.

– Ключевой новацией в проекте концепции является расширение миссии нашего съезда, – акцентировал спикер. – Мы видим огромный потенциал духовной дипломатии. Мировые религиозные лидеры, объединившись, могли бы внести весомый вклад в преодоление глобальных проб­лем современного мира, беднос­ти, неравенства, дезинтеграции, способствовать прекращению войн и конфликтов, распространению культуры диалога и взаи­моуважения.

В концепции изложены механизмы продвижения миссии съезда на новом этапе. Так, предполагается углубление сотрудничества съезда с институтами ООН и другими международными структурами, расширение круга партнеров и географии деятельности. Предлагается ввести институт послов доброй воли съезда. Шире вовлекать в работу форума молодежь, женщин, людей с ограниченными возможностями. Планируется проведение Форума молодых религиозных лидеров. Предполагается расширять сотрудничество с исследовательскими и образовательными структурами, шире вовлекать в продвижение миссии съезда экспертное сообщество.

Как подчеркнул Маулен Ашимбаев, концепция должна заложить четкий вектор динамичного развития съезда на предстоящие годы.

Пространство

для диалога

Религиозные лидеры, выступившие на заседании, отмечали особую важность казахстанской инициативы по созданию съезда и масштабность поднимаемых в его рамках вопросов. Подчеркивали важность объединения усилий религиозных и политических лидеров для достижения взаимопонимания, согласия и мирного сосуществования между религиями и культурами.

Так, председатель Управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде подчеркнул, что проводимый Казахстаном съезд утвердил свою значимость как платформы глобального межрелигиозного диалога.

– Исключительное значение съезда состоит в том, что он является постоянно действующей площадкой встреч религиозных лидеров с политическими и общественными деятелями... Мы уверены, что Казахстан и впредь будет играть активную роль в процессе развития межрелигиозного и межцивилизационного диалога, – подчеркнул он.

По его словам, сегодня, когда мир переживает великие потрясения, идеи человеческой солидарности приобретают как никогда важное значение. Попытки провоцировать столкновение цивилизаций могут поставить мир на грань великих катастроф, и задача как духовных, так и политических лидеров – предот­вращать выступления и действия, призывающие к ненависти и разжиганию конфронтации.

Генеральный секретарь Академии исламских исследований Аль-Азхара Назир Мухаммед Ельназир Аяд в первую очередь передал руководству Казахстана и секретариата, а также всем участникам заседания приветствия от Верховного имама Аль-Азхара шейха Ахмеда ат-Тайеба.

Назир Мухаммед Ельназир Аяд особо подчеркнул, что взаи­модействие и сосуществование людей различных конфессий должны строиться на признании и уважении особенностей каждой религии, на принятии имеющихся различий, а в выстраи­вании межцивилизационного диалога – опираться на культуру плюрализма и «кодекс человеческого братства». Он также сделал акцент на том, что важно создавать площадки для общения молодежи, представляющей различные религии, чтобы они несли и укрепляли ключевые ценности, на которых строится мирное сосуществование.

Секретарь по межрелигиозным отношениям Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, диакон Илия Кашицын выразил благодарность организаторам за возможность встречаться и обмениваться мнениями по поводу важных вопросов и проблем современности.

– Хотелось бы пожелать, чтобы те идеи, которые сегодня продвигает Съезд лидеров мировых и традиционных религий, как можно шире распространялись, чтобы они находили отклик в сердцах людей, – отметил диакон Илия Кашицын.

Религия взаимопонимания

По словам главы Бюро по воп­росам Ислама Дикастерии по межрелигиозному диалогу Святого Престола, Ватикан, монсеньо­ра Халеда Акаше, нет сомнений в том, что съезды в Астане – уникальная платформа не только для религиозных лидеров, но и для политических, а также для интеллектуалов, экспертов, СМИ.

– Мне выпала честь быть

частью этого прекрасного путешествия с самого начала и наблюдать рост и развитие съез­да. В ходе форумов я постоянно напоминаю себе о том, что быть человеком религии – не просто честь, но и большая ответственность, – подчеркнул монсеньор Халед Акаше.

Он отдельно остановился на участии в прошлогоднем съез­де Папы Римского Франциска, напомнив ключевые мысли его выступлений как на форуме, так и вне его.

Заместитель генерального секретаря Всемирной исламской лиги, доктор Абдурахман Абдулла аль-Зайд отметил, что на съездах в Астане лидеры мировых и традиционных религий неоднократно подтверждали свое желание к установлению мира во всем мире и стремление достичь общественного согласия.

– Всемирная исламская лига призывает к прекращению губительных войн. Призываем государства мира избавиться от ядерного потенциала по примеру Республики Казахстан, – подчеркнул он.

Представитель Главного Ашкеназского раввина Израиля Жоель Адлер также посвятил свою речь важности прекращения кровопролитий и недопустимос­ти использования религии для оправдания насилия, жестокости и ненависти.

– Мы верим, что в конечном счете в мире восторжествуют мир, человечность и любовь. Давайте попробуем внести свой вклад в распространение этих ценнос­тей, – сказал Жоель Адлер, обращаясь к участникам заседания.

Заместитель генерального сек­ретаря Ассоциации буддистов Китая Пу Чжэн отметил, что за прошедшие 20 лет съезд превратился в важную площадку для глобального межрелигиозного диалога.

По его словам, мир продолжает сталкиваться со множеством вызовов, угроз и кризисов, выход из которых лежит через взаимопонимание, взаимообмен и взаимовыгодное сотрудничество – в том числе в контексте духовном, культурном, гуманитарном. Цивилизации должны не сталкиваться, а взаимообогащать друг друга, считает спикер.

​Продвигать идеи толерантности ​

Первым вопросом повестки заседания стало обсуждение вопросов продвижения идей и итоговой декларации VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий. К присутствующим обратилась министр культуры и информации РК Аида Балаева.

– Большинство из вас более 20 лет связаны с деятельностью

Съезда лидеров мировых и традиционных религий, вы являетесь свидетелями становления института секретариата, – отметила министр. – Съезд на каждом этапе своей работы выдвигал идеи и инициативы, которые находили свое отражение в итоговых документах межрелигиозного саммита, декларациях и обращениях, адресованных гражданам, народам и правительствам стран мира. Данные инициативы придают особое значение его работе.

Особо Аида Балаева выделила декларацию VII съезда, которая распространена в качестве официального документа 77-й Генеральной Ассамблеи ООН. Один из главных месседжей документа – то, что Съезд лидеров мировых и традиционных религий должен продолжать свою деятельность во благо мира и диалога между религиями, культурами и цивилизациями.

– Итоговый документ охватывает фундаментальные вопросы, способные стать ориентиром для правительств, политических лидеров, глав международных организаций, – подчеркнула она.

Министр также напомнила, что накануне заседания секретариа­та состоялась встреча рабочей группы, на которой как раз обсуждались вопросы продвижения этого документа. Важным элементом этой деятельности является информированность мирового сообщества о межнациональном и межконфессиональном диалоге, и работа в этом направлении уже ведется.

– Сегодня мир находится в пос­тоянной трансформации, сталкиваясь с новыми вызовами, поэтому дальнейшая наша работа должна быть сосредоточена на укреплении диалога и сохранении единства и согласия во всем мире, – завершила выступление Аида Балаева.

По мнению председателя попечительского совета Глобального центра мирного сосуществования Короля Хамада Шейха Абдаллы бен Ахмад Аль Халифы, именно Казахстан вносит в эту работу неоценимый вклад. Ведь нашу страну, по мнению спикера, отличают миролюбивый характер и цивилизованный подход в продвижении идей толерантности.

– Проблемы, имеющиеся сегодня, усугубляет непрекращающийся кризис доверия, который увеличивает рост призывов к фанатизму, расизму, ненавис­ти и дискриминации. Но наша встреча подтверждает, что мир не потерян, есть возможности для установления новых человеческих правил, – считает Шейх Абдалла бен Ахмад Аль Халифа.

С точки зрения буддизма ныне существующий мир является последствием индустриализации и технического прогресса, отметил председатель Центрального Совета корейского буддистского ордена «Чогие» монах Чжу Гёнг.

– Развитие технологий приносит человечеству множество благ. Но при этом все больше увеличивает разрыв между богатыми и бедными. Порой нации не могут преодолеть границы жадности и эгоизма. Что приводит к таким проблемам, как голод, терроризм, войны, климатические кризисы и инфекционные заболевания, – сказал спикер. – Казахстан, находящийся в центре Шелкового пути, связывающего Восток и Запад, был домом для различных религий и конфессий. Правительство вашей страны, продолжая эту историю и традиции, исследует путь сосуществования и сотрудничества через диалог между религиозными лидерами со всего мира.

По мнению генерального директора Министерства толерантности и сосуществования ОАЭ Афры Мухаммеда Альсабри, Съезд мировых и традиционных религий несет ценности, которые совпадают с общечеловеческими идеалами.

– Право человека на жизнь, работу, охрану личного достоинства непререкаемо, – отметила она. – Добрая инициатива и благородные цели, которые исходят из нашего форума, направлены как раз во благо человечества.

Как отметил смотритель Пекинского храма «Байюньгуань» Китайской даосской ассоциации Ли Синьцзюнь, даосизм придает огромное значение мирному сосуществованию и симбиозу. Для разрешения конфликтов необходим широкий диалог между религиями и культурами.

«Дорожная карта» мира

Транслирования идей толе­рантности и культурного диалога может быть недостаточно – необходимы четкие инструменты, «дорожные карты» по реализации поставленных задач. На XXI заседании секретариата была рассмотрена и принята Концепция развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023–2033 годы.

Презентуя документ, первый заместитель министра иностранных дел РК, заместитель руководителя секретариата съезда Кайрат Умаров подчеркнул, что в современной сложной мировой ситуации не обойтись без объединения усилий политических, религиозных, общественных лидеров для поддержания глобальной безопасности.

По его словам, при подготовке концепции разработчики постарались избежать излишней политизации документа, сфокусировав усилия на развитии диалога и сотрудничества в области культурного и религиозного многообразия.

– Наше стремление заключается в том, чтобы превратить диалоговую площадку съезда в реальный механизм укрепления межрелигиозного сотрудничества на глобальном уровне. Особое внимание уделяется вопросу развития возможностей духовной дипломатии, – проинформировал он. – Мы предусматриваем согласование усилий съезда с глобальной системой межкультурного и межцивилизационного сотрудничества в рамках ООН и других международных структур. Для повышения практичес­кой отдачи от инициатив съезда мы намерены ввести Дорожную карту по реализации итоговых деклараций.

Участники заседания подключились к обсуждению документа. Как отметила заместитель генерального секретаря Англиканской общины – епископ Джо Бэйли Уэллс, ее единомышленники всецело поддерживают подход, который признает духовное разнообразие и стремится к согласию.

– Мы надеемся, что сможем тем самым участвовать в дипломатических процессах, проводить медиацию, работать с добровольцами и образовательными учреждениями, – считает епис­коп. – Кроме того, мы стремимся расширить участие женщин в воплощении этих задач.

То, каким увидит мир подрас­тающее поколение, решается сейчас, в эти годы, в эти месяцы и, может быть, даже в эти дни. С таких слов начал свое выступ­ление представитель Всемирной лютеранской федерации – архиепископ Евангелическо-Лютеранской церкви в РК Юрий Новгородов.

– Если мы хотим остаться деятельной диалоговой площадкой, способной влиять на происходящее, служить объединению людей, несмотря на их различия, аргументированно вести диалог с политиками и правительствами, то должны внести коррективы в свои планы, определить приоритетные темы и точки приложения усилий, – считает он.

По его мнению, концепция определяет механизмы прак­тической реализации идеи и решений съезда. При этом предложенные изменения в структуре позволят улучшить работу организации, сделать ее более эффективной.

Директор департамента внешних связей Ассоциации синтоистких храмов «Джинджя Хончё» Шинсаку Мицуи напомнил, что в Японии, опираясь на синтоистский дух толерантности, различные религии смогли объе­диниться и поддерживать мирное сосуществование. Передать приверженность этим идеям молодому поколению как раз поможет «дорожная карта», обоз­наченная в концепции.

Советник Высокого представителя Альянса цивилизаций ООН Анна Павлюченко считает, что очень важно продвигать превентивную дипломатию.

– Мы хотим поблагодарить секретариат за то, что в декларацию съезда были включены основные результаты Глобального форума, который проводился в Марокко в 2022 году, – сказала спикер.

Как отметил ректор Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак» Мухаммад аш-Шаххат Абдулхамид Мухаммад аль-Жинди, люди ожидают от лидеров мировых религий решения существующих в мире проблем. И участники заседания, принимая важный документ, дают им надежду на это.

По итогам обсуждения руководитель секретариата объявил, что Концепция развития съезда мировых и традиционных религий на 2023–2033 годы одобрена, что будет закреплено в итоговом документе заседания.

В завершение встречи Маулен Ашимбаев вручил награды участникам заседания секретариата. Так, за вклад в становление и развитие съезда орденом «Достық» II степени был награжден председатель Духовного управления мусульман Кавказа Шейх-уль-Ислам Аллахшукюр Пашазаде. Также ряд участников был удостоен медалей «Шапағат» и почетных медалей съезда.

По итогам заседания его участниками принято коммюнике, в котором отмечена важная созидательная роль съезда, а также поддержана идея Президента Касым-Жомарта Токаева о необходимости создания нового глобального движения за мир в целях построения прочной системы международной безопасности и преодоления острых вызовов и проблем.

В частности, было отмечено, что значительным шагом в практической реализации этой идеи является инициатива о мировом единстве за справедливый мир и согласие, выдвинутая Казахстаном в качестве председателя Шанхайской организации сотрудничества.

Участники встречи решили провести следующее заседание секретариата осенью 2024 года в Астане.

В этот же день состоялась торжественная церемония гашения юбилейной почтовой марки, специально выпущенной по случаю 20-летия Съезда лидеров мировых и традиционных религий. Выпущенная тиражом в 10 тыс. штук, она будет добавлена в филателистические каталоги мира.