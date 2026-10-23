Потенциал есть, мотивации нет

Чем богаты, тем и рады

Туристический сектор хоть и считается относительно новой точкой роста экономики Казахстана, но уже успел стать довольно динамично развивающейся отраслью. Особенно в южных широтах, где есть на что посмотреть, чему удивиться, а порой и восхититься...

Впрочем, не отставать стараются и северяне, неустанно подпитывая интерес, пусть и не столь оживленного потока путешественников, строительством и совершенствованием туристической инфраструктуры. Вот, к примеру, в Костанайской области только за прошлый год реализовано сразу несколько крупных инвести­ционных проектов. Усилиями предпринимателя, вложившего 1,2 млрд тенге, в Рудном реконструирован апарт-отель Abyroy. В Алтынсаринском районе введена в эксплуатацию зона отдыха Green House.

Но, пожалуй, самые масштабные открытия состоялись в Торгайском регионе, где не только улучшают сервис, но и модернизировали транспортный коридор, что, несомненно, решило самую важную проблему, годами тормозившую развитие туризма на юге области. Наряду с новым гостиничным комплексом в Аркалыке запустили реконструированный железнодорожный вокзал, спустя 33 года открыли воздушную гавань, а сейчас завершается строи­тельство двух автомагистралей, которые откроют путь на север, юг, запад и восток Казахстана.

В соседнем Амангельдинском районе вот-вот введут в эксплуатацию крупный туристический комплекс, в который вложено без малого 3,5 млрд тенге. А в следующем году распахнутся двери еще трех отелей, самый крупный из которых строится на территории триатлон-парка в областном центре.

В общей сложности инвестиции в основной капитал за первое полугодие в сфере туризма в регионе составили почти 16 млрд тенге, увеличившись в 3,3 раза по сравнению с аналогичным перио­дом прошлого года.

С ног на голову

И все же, несмотря на столь огромные масштабы проделанной работы, надо признать, что развитие туристической инфраструктуры в Костанайской облас­ти ведется по большей части в одной плоскости – расширение сети объектов размещения. Вероятно, именно по этой причине въездной туризм пока остается желанной, но недосягаемой целью, по крайней мере, в самом ближайшем будущем. Конечно же, иностранцы приезжают в регион, но в основном это деловые и частные поездки.

В области нет ни одной компании, которая занималась бы продажей туристических путевок. Бизнес считает это невыгодным по одной простой причине: практически полное отсутствие сервиса. Ну какие заморские гости, так привыкшие к удобствам, поедут в тур, скажем, за 300–500 км, где на всем протяжении маршрута практически нет санузлов?

– Наша компания работает в сфере внутреннего туризма с 2016 года, организовывая экскурсии по региону, – начала рассказ руководитель экскурсионного бюро Bestkz Гульмира Капенова. – Безусловно, за эти 10 лет многое изменилось. Например, есть заметные сдвиги в развитии придорожного сервиса. Но санузлы, дороги и расстояния все еще остаются нашей главной головной болью. Допустим, когда мы едем в Наурзумский заповедник, до которого 234 километра, мы можем сделать санитарную остановку только на 110-м километре, а дальше только лес и поле… Есть еще один туалет на пути, но он часто не в лучшем состоянии, и этот пункт зачастую приходится проезжать.

– Как работает туризм в Турции? Вначале научные институты разрабатывают маршрут, географически выстраивают, экономически просчитывают и уже готовый проект отдают бизнесу, который его продает. У нас все складывается совершенно иначе: мы сами исследуем, сами формируем, сами пишем тексты и сами же продаем, – говорит Гульмира Капенова.

Без преференций не обойтись

В общем, пока что туристичес­кий потенциал Костанайской области в основном нацелен на внутреннего потребителя. Однако и среди местных жителей желающих пройтись по тропам родного края не так уж и много. Экскурсии по региону за пос­ледние три года купили всего 5 867 человек.

Предприниматели считают, что все дело в дороговизне. В среднем одна поездка обходится в 25 тыс. тенге, а за самую дорогую экскурсию в заповедник нужно выложить порядка 45 тыс. тенге.

Работать над удешевлением маршрутов в одиночку у бизнеса нет возможности.

– У нас область очень протяженная, и если, например, везти школьников на автобусе, то порядка 80 процентов стоимости всего маршрута занимают расходы на транспорт. Мне многие говорят: ну купи транспорт сама, мол, дают 25 процентов субсидий. Но мне и это невыгодно. У нас регион, где восемь месяцев некомфортная для путешествий погода и по большому счету туризм – сезонная работа. Я не могу купить транспорт, чтобы кататься на нем, скажем, четыре месяца, а все остальное время содержать его, – утверждает руководитель экскурсионного бюро. – В этом плане хорош опыт России. У них половина транспортных затрат на все туристические маршруты для школьников внутри страны субсидируется государством.

Впрочем, удорожание экскурсий зависит не только от расстоя­ний и транспортных расходов, но еще и от особенностей рельефа. Допустим, на территории заповедника нет воды, рыть скважины запрещено. Так что предприниматели вынуждены запасаться большим объемом воды на каж­дую группу. И это тоже влетает в копеечку.

Стало быть, на голом энтузиазме туристический бизнес внутри региона особо не построишь. Предприниматели заявляют о необходимости предоставления преференций.

– Сегодня внутренний туризм освобожден от НДС. Это, конечно же, плюс. Но я вам хочу сказать, что у нас есть и другие виды налогов, которые также формируются в немалые суммы. В этом вопросе опять можно обратиться к опыту других стран. Допустим, в Грузии, когда только начинали развивать эту сферу, внутренний туризм был полностью освобожден от уплаты налогов на три года. И это сыграло свою роль. Сейчас это одно из самых популярных направлений. Было бы неплохо, если бы и у нас компаниям, которые сфокусированы на развитие внутреннего туризма, дали возможность встать на ноги и раскрутиться. Пусть это будет временная мера в формате акции от государства, но она крайне необходима, – уверяет Гульмира Капенова.

В общем, предприниматели настаивают на механизмах поддержки, утверждая, что сегодня это единственный путь для развития регионального туризма, который будет не обузой, а станет точкой роста. В конце концов, это выгодно и государству. Ведь внутренний туризм – это не только отдых, но еще и развитие территорий, создание новых рабочих мест.